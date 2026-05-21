21 May 2026
AZ

Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu yeniləyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
21 May 2026 01:15
105
Unai Emeri baş məşqçi kimi rekordunu yeniləyib

“Aston Villa”nın çalışdırıcısı Unai Emeri beşinci dəfə Avropa Liqasının qalibi olub. Bu, İngiltərə komandasının 2025/2026 mövsümü turnirinin final matçında “Frayburq” üzərində qələbəsindən (3:0) sonra baş verib.

İdman.Biz bildirir ki, o, bu yarışda ən çox qələbə qazanan məşqçidir: daha əvvəl üç dəfə “Sevilya” (2014, 2015, 2016), bir dəfə “Vilyarreal”la (2021) qalib olub.

Emeri həmçinin 2019-cu ildə “Arsenal”ı turnirin finalına çıxarıb, lakin orada onun komandası “Çelsi”yə məğlub olub – 1:4. Həmin oyun Bakı Olimpiya Stadionunda keçirilib.

Emeri avrokubokları qazanmaq üzrə Karlo Ançelotti, Joze Mourinyo və Covanni Trapattoniyə çatıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Emeri üç fərqli klubla bir Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçidir
01:49
Dünya futbolu

Emeri üç fərqli klubla bir Avropa kubokunu qazanan ilk məşqçidir

Emeri Avropa Liqasını üç müxtəlif komanda ilə qazanıb
Şahzadə Uilyam “Aston Villa”nın qoluna emosional reaksiya verdi
01:38
Dünya futbolu

Şahzadə Uilyam “Aston Villa”nın qoluna emosional reaksiya verdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Şahzadənin azarkeşlik etdiyi komandanın vurduğu qollara sevinməsi kadrlara düşüb
“Aston Villa” UEFA Kuboku/Avropa Liqasını qazanan altıncı ingilis klubudur
01:25
Dünya futbolu

“Aston Villa” UEFA Kuboku/Avropa Liqasını qazanan altıncı ingilis klubudur

“Tottenhem” və “Liverpul” turnirdə üç dəfə, “Çelsi” iki dəfə, “Mançester Yunayted” və “İpsviç Taun” isə bir dəfə qalib gəliblər
“Aston Villa” beşinci Avropa kubokunu qazanıb
01:02
Dünya futbolu

“Aston Villa” beşinci Avropa kubokunu qazanıb

1982-ci ildə “Aston Villa” Avropa Çempionları Kubokunu qazanmışdı
“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb
00:52
Futbol

“Aston Villa” tarixində ilk dəfə UEFA Avropa Liqasını qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Komanda darmadağınla titulu əldə edir
Ançelotti sərt şərtlərlə Neymarı Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edib
00:31
DÇ-2026

Ançelotti sərt şərtlərlə Neymarı Braziliyanın DÇ-2026 üçün heyətinə daxil edib

DÇ-2026-nın qrup mərhələsində Braziliya Mərakeş, Haiti və Şotlandiya ilə qarşılaşacaq

Ən çox oxunanlar

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı
20 May 01:15
Futbol

“Çelsi” “Tottenhem”i risk zonasından çıxmağa qoymadı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Tottenhem” Premyer Liqada 17-ci yerdədir
U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB
20 May 20:03
Güləş

U-15 Avropa çempionatında iki güləşçimiz finala yüksəlib - YENİLƏNİB

Çempionat mayın 24-dək davam edəcək
Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib
19 May 02:11
Boks

Con Cons boksa keçməyi düşündüyünü etiraf edib

Cons bunun əyləncəli olacağını fikirləşir
Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib
19 May 03:15
Dünya futbolu

Ançelotti Neymarla bağlı qərarını izah edib - VİDEO

Oyunçu 2010-cu ildən bəri “selesao” böyüklər komandasında oynayır