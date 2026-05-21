“Yuventus” Çempionlar Liqasına vəsiqə qazanmasa belə, Alisson kluba keçməyə hazırdır

Braziliya millisinin və “Liverpul”un qapıçısı Alisson Bekker, Turin komandası bu mövsüm Çempionlar Liqasına vəsiqə qazana bilməsə belə, “Yuventus”a keçməyə hazırdır.
İdman.Biz bu barədə “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumat verir.
Nəşrin məlumatına görə, “Yuventus”un A Seriyası turnir cədvəlindəki vəziyyətinə baxmayaraq, braziliyalı qapıçının komandası Turin klubunda oynamaq istəyini təsdiqləyib.
İtaliya çempionatının bitməsinə bir oyun qalmış Luçano Spallettinin komandası 68 xalla turnir cədvəlində altıncı yerdədir. “Komo” 68 xalla beşinci yerdədir. “Roma” və “Milan” isə hər biri 70 xalla dördüncü və üçüncü yerdədirlər.
Bu mövsüm Alisson Bekker klubun heyətində bütün yarışlarda 34 oyun keçirib, 36 qol buraxıb və 13 dəfə qapısını toxunulmaz saxlayıb. Transfermarkt-ın məlumatına görə, 33 yaşlı qapıçının bazar dəyəri 17 milyon avrodur.