Kompani Çempionlar Liqasında PSJ ilə cavab oyunu barədə gözləntilərini bölüşüb

PSJ ilə Çempionlar Liqasının yarımfinalının cavab oyunundan əvvəl “Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani ilk oyundakı kimi açıq oyun gözləyib-gözləmədiyi barədə suala cavab verib.
İdman.Biz bildirir ki, ilk matç Fransa klubunun 5:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Cavab oyunu sabah, 6 mayda Münhendə keçiriləcək.
“Bu, həmişə komandalardan asılıdır. Əgər onlardan biri geri çəkilib daha müdafiədə oynamağa qərar verərsə, oyunun daha sakit mərhələləri ola bilər. Hər iki komandanın onları bura gətirən şeyi dəyişdirdiyini təsəvvür etmək çətindir. Biz evdə oynayırıq, qalib gəlmək istəyirik və buna nail olmaq üçün hər şeyi edəcəyik.
Missiyamız matçlarda qalib gəlməkdir. Buna nail olmağımıza kömək edəcəyinə inandığımız ideyalarımız var. Sadəcə budur. Bir çox matçda qalib gələ biləcəyimizi göstərdik və PSJ də eyni şeyi göstərdi. Nəticədə, qalib gəlmək üçün rəqibinizdən bir qol daha çox vurmalısınız. Bunu qol buraxmadan edə bilsəniz, bu, baş verə biləcək ən yaxşı şeydir”, - deyə Kompani bildirib.