5 May 2026
AZ

Kompani Çempionlar Liqasında PSJ ilə cavab oyunu barədə gözləntilərini bölüşüb

Dünya futbolu
Xəbərlər
5 May 2026 20:45
165
Kompani Çempionlar Liqasında PSJ ilə cavab oyunu barədə gözləntilərini bölüşüb

PSJ ilə Çempionlar Liqasının yarımfinalının cavab oyunundan əvvəl “Bavariya”nın baş məşqçisi Vensan Kompani ilk oyundakı kimi açıq oyun gözləyib-gözləmədiyi barədə suala cavab verib.

İdman.Biz bildirir ki, ilk matç Fransa klubunun 5:4 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Cavab oyunu sabah, 6 mayda Münhendə keçiriləcək.

“Bu, həmişə komandalardan asılıdır. Əgər onlardan biri geri çəkilib daha müdafiədə oynamağa qərar verərsə, oyunun daha sakit mərhələləri ola bilər. Hər iki komandanın onları bura gətirən şeyi dəyişdirdiyini təsəvvür etmək çətindir. Biz evdə oynayırıq, qalib gəlmək istəyirik və buna nail olmaq üçün hər şeyi edəcəyik.

Missiyamız matçlarda qalib gəlməkdir. Buna nail olmağımıza kömək edəcəyinə inandığımız ideyalarımız var. Sadəcə budur. Bir çox matçda qalib gələ biləcəyimizi göstərdik və PSJ də eyni şeyi göstərdi. Nəticədə, qalib gəlmək üçün rəqibinizdən bir qol daha çox vurmalısınız. Bunu qol buraxmadan edə bilsəniz, bu, baş verə biləcək ən yaxşı şeydir”, - deyə Kompani bildirib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Mayli mövsümün qalan hissəsini buraxacaq
21:48
Dünya futbolu

“Nyukasl”ın yarımmüdafiəçisi Mayli mövsümün qalan hissəsini buraxacaq

Bu mövsüm 34 matçda Luis Mayli üç qol vurub və dörd məhsuldar ötürmə edib
Mbappenin “Real”ın məşqçilər heyətinin üzvü ilə münaqişəsinin təfərrüatları açıqlanıb
21:19
Dünya futbolu

Mbappenin “Real”ın məşqçilər heyətinin üzvü ilə münaqişəsinin təfərrüatları açıqlanıb

Bu mövsüm Mbappe bütün yarışlarda 41 oyunda meydana çıxıb
“Arsenal” azarkeşləri gecə “Atletiko”nun otelinin qarşısında atəşfəşanlıq təşkil ediblər
20:29
Dünya futbolu

“Arsenal” azarkeşləri gecə “Atletiko”nun otelinin qarşısında atəşfəşanlıq təşkil ediblər

“Arsenal” və “Atletiko” arasındakı oyun Londondakı “Emirates” stadionunda keçiriləcək
“Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi “Çelsi”ni çalışdıra bilər
20:15
Dünya futbolu

“Barselona”nın keçmiş məşqçisi Xavi “Çelsi”ni çalışdıra bilər

“Çelsi” hazırda İngiltərə Premyer Liqasının turnir cədvəlində 48 xalla doqquzuncu yerdədir
Arne Slot karyerasını vətənində davam etdirə bilər
19:44
Dünya futbolu

Arne Slot karyerasını vətənində davam etdirə bilər

“Ayaks” rəhbərliyi Slotla danışıqlar aparıb
Alvaro Arbeloa gözlənilməz qərar qəbul edib
18:32
Dünya futbolu

Alvaro Arbeloa gözlənilməz qərar qəbul edib

Mbappe La Liqanın 32-ci turunda “Betis”ə qarşı keçirilən matçda sol ayağından yarım vətər zədəsi alıb

Ən çox oxunanlar

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib
4 May 21:25
Futbol

“Qarabağ” “Turan Tovuz”a qalib gələrək ikinci yerdə möhkəmlənib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura mayın 5-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 20:33
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Zirə” xal ehtiyatını artırarq bir pillə yüksəldi - YENİLƏNİB + VİDEO

“Qəbələ” 78-ci dəqiqədə vurulan qolla məğlub oldu
Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO
3 May 18:26
Cüdo

Cüdoçularımız Böyük Dəbilqəni üç medalla başa vurdular - YENİLƏNİB + VİDEO

Camal Qamzatxanov və Uşanqi Kokauri rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsüyə yüksəliblər
La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO
4 May 01:05
Futbol

La Liqa: “Real Madrid” “Espanyol”u məğlub etdi – YENİLƏNİB + VİDEO

Vinisius Juniorun dublu “kral klubu”na qələbə qazandırıb