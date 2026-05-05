“Arsenal” azarkeşləri gecə “Atletiko”nun otelinin qarşısında atəşfəşanlıq təşkil ediblər

“Arsenal” azarkeşləri mayın 5-də keçiriləcək Çempionlar Liqasının yarımfinal oyunundan əvvəl dünən gecə “Atletiko Madrid” otelinin qarşısında atəşfəşanlıq ediblər.
İdman.Biz-in “The Telegraph”a istinadən məlumatına görə, “Arsenal” azarkeşləri iki dəfə - yerli vaxtla saat 1:30 və 2:00-da - atəşfəşanlıq ediblər. “Atletiko”nun dərhal müvafiq UEFA qurumuna şikayət etdiyi vurğulanır.
“Arsenal” və “Atletiko” arasındakı oyun Londondakı “Emirates” stadionunda keçiriləcək. Oyun Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq. İlk oyun 1:1 hesabı ilə başa çatıb.