Alvaro Arbeloa gözlənilməz qərar qəbul edib

“Real Madrid”in baş məşqçisi Alvaro Arbeloa hücumçu Kilian Mbappeni 10 mayda kataloniyalıların doğma meydanında “Barselona” ilə La Liqa matçında meydana buraxmamaq qərarına gəlib.
“Cadena Ser”in məlumatına görə, Arbeloa Mbappeni oyuna qədər zədəsindən sağalsa belə, start heyətində yer almayacaq.
Mbappe La Liqanın 32-ci turunda “Betis”ə qarşı keçirilən matçda sol ayağından yarım vətər zədəsi alıb. Medianın məlumatına görə, sağalma dövründə o, Fransa və İtaliyanı gəzib. Bu, azarkeşlərin ciddi tənqidinə səbəb olub.
Buna baxmayaraq, zədəsinə və meydandan kənar mübahisələrə baxmayaraq, fransız hücumçu bu mövsüm bütün yarışlarda 41 oyunda 41 qol vurub.