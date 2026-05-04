Kerrik baş məşqçi təyinatı ilə bağlı “Mançester Yunayted”lə danışıqları gözləyir

4 May 2026 18:53
Maykl Kerrik “Mançester Yunayted”lə rəsmi danışıqlar gözləyir və baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizədlərdən biridir.

İdman.Biz bu barədə jurnalist Ben Ceykobsa istinadən bildirir.

“Mançester Yunayted” hərtərəfli seçim prosesinin bir hissəsi olaraq bir neçə namizədlə müzakirələr aparmaq niyyətindədir. UEFA Çempionlar Liqasına vəsiqə bu planı dəyişdirməyəcək.

Bruno Fernandes, Mateus Kunya və Harri Maquayr da daxil olmaqla bir neçə aparıcı oyunçu Kerrikin vəzifədə qalmasını istədiklərini bildiriblər. O, həmçinin növbəti mövsüm üçün oyunçu seçim görüşlərində iştirak edir. “Mançester Yunayted” əvvəllər Tomas Tuxeli bu prosesə cəlb etməyi planlaşdırırdı, lakin İngiltərə millisinin baş məşqçisi onun müqaviləsini uzadıb.

Kerrik 2026-cı ilin yanvar ayında “Mançester Yunayted”ə rəhbərlik etməyə başlayıb. Bu müddət ərzində komanda 14 Premyer Liqa oyunu keçirib, 10 qələbə qazanıb və 2 heç-heçə edib. Klub hazırda 35 oyundan 64 xalla İngiltərə Premyer Liqasının cədvəlində üçüncü yerdədir.

