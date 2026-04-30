Reşfordu irqçi zəmində təhqir edən azarkeş həbs cəzasına məhkum edilib

Markus Reşfordu irqçi zəmində təhqir edən “Real Ovyedo” azarkeşi doqquz ay həbs cəzasına məhkum edilib.
İdman.Biz bu barədə The Touchline-a istinadən məlumat verib.
Azarkeş künc zərbəsi zamanı ingilis futbolçuya irqçi təhqirlər yağdırıb və bu, kameraya düşüb.
Mənbənin məlumatına görə, azarkeş 2000 avro cərimə ödəməklə, məcburi anti-irqçilik proqramını tamamlamaqla və üç illik futbol stadionlarından kənarlaşdırılmaqla həbsdən yayına bilər.
Markus Reşford 2025-ci ilin yayından bəri “Mançester Yunayted”dən icarə əsasında “Barselona”da oynayır.