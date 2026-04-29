29 Aprel 2026
U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI

29 Aprel 2026 17:57
U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI

Gənclər arasında futbol üzrə dünya çempionatı 2029-cu ildə Azərbaycana qonşu olan ölkələrdə keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, məlumatı FIFA-nın mətbuat xidməti yayıb.

U-20 dünya çempionatı 3 il sonra Gürcüstan və Ermənistanda keçiriləcək.

Bu, FIFA tərəfindən bu ölkələrdə keçiriləcək ilk belə turnir olacaq.

Sonuncu dünya çempionatı 2025-ci ildə Çilidə keçirilib. Qızıl medalı Mərakeş qazanıb. Final matçında mərakeşlilər Argentinanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

2027-ci ildə isə mundial Azərbaycan və Özbəkistanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb
18:43
Futbol

“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

Mete Kuş sevimli komandasına kömək etmək üçün qanunsuz yola əl atıb
Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib
18:28
Futbol

Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib

“Bavariya”nın bəxtsizlik amilini vurğuladı
“Atletiko” - “Arsenal”: Madrid məğlubedilməz “Topçular”ı dayandıra biləcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO
15:09
Futbol

“Atletiko” - “Arsenal”: Madrid məğlubedilməz “Topçular”ı dayandıra biləcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI + VİDEO

Dieqo Simeonenin komandası yarımfinalın ilk oyununda İPL liderini qəbul edəcək
Könül Mehdiyeva “Barselona” - “Bavariya” oyununa təyinat alıb
14:30
Dünya futbolu

Könül Mehdiyeva “Barselona” - “Bavariya” oyununa təyinat alıb

Görüş mayın 3-də baş tuatacaq
Şevalye PSJ-ni tərk etməyə hazırlaşır
13:15
Futbol

Şevalye PSJ-ni tərk etməyə hazırlaşır

Fransalı qolkiper Safonova rəqabətdə uduzur
FIFA qaydaları sərtləşdirir: Ağzını əli ilə örtərək danışan futbolçu bağışlanılmayacaq
12:12
Futbol

FIFA qaydaları sərtləşdirir: Ağzını əli ilə örtərək danışan futbolçu bağışlanılmayacaq

DÇ-2026-da yeniliklər gözlənilir

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi