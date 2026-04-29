U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI

Gənclər arasında futbol üzrə dünya çempionatı 2029-cu ildə Azərbaycana qonşu olan ölkələrdə keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, məlumatı FIFA-nın mətbuat xidməti yayıb.
U-20 dünya çempionatı 3 il sonra Gürcüstan və Ermənistanda keçiriləcək.
Bu, FIFA tərəfindən bu ölkələrdə keçiriləcək ilk belə turnir olacaq.
Sonuncu dünya çempionatı 2025-ci ildə Çilidə keçirilib. Qızıl medalı Mərakeş qazanıb. Final matçında mərakeşlilər Argentinanı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.
2027-ci ildə isə mundial Azərbaycan və Özbəkistanın birgə təşkilatçılığı ilə baş tutacaq.