“Atletiko” - “Arsenal”: Madrid məğlubedilməz “Topçular”ı dayandıra biləcək? - İDMAN.BİZ-in İCMALI

Bu gün, 29 aprel tarixində “Atletiko” Madrid və “Arsenal” FC Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsinin ilk oyununda üz-üzə gələcəklər.
İdman.Biz xəbər verir ki, görüş Madriddəki “Metropolitano” stadionunda keçiriləcək və Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da başlayacaq.
Hər iki komanda üçün bu, nadir finala bir addım yaxınlaşmaq şansıdır. “Atletiko” qitənin əsas klub turnirinin finalında üç dəfə oynasa da, heç vaxt kuboku qazana bilməyib. “Arsenal” isə tarixində yalnız bir dəfə - 2006-cı ildə Çempionlar Liqasının finalına yüksəlib.
Cari mövsümdə rəqiblər artıq qarşılaşıblar. Çempionlar Liqasının ümumi mərhələsində “Arsenal” Londonda “Atletiko”nu 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.
Ümumilikdə, avrokuboklarda komandalar üç rəsmi oyun keçiriblər. Balans bərabərdir: “Atletiko”nun bir qələbəsi, “Arsenal”ın bir qələbəsi və bir heç-heçə. Top fərqi londonluların xeyrinədir - 5:2. Bu mövsümkü matçdan əlavə, komandalar 2017/18 mövsümündə Avropa Liqasının yarımfinalında da qarşılaşıblar: Londonda 1:1 hesablı heç-heçədən sonra Madrid təmsilçisi evdə 1:0 qalib gələrək finala yüksəlib.
Yarımfinala “Atletiko” La Liqada dördüncü komanda kimi gəlir və faktiki olaraq çempionluq mübarizəsindən kənarda qalıb. Bu səbəbdən Çempionlar Liqası klub üçün əsas titul şansı olaraq qalır. Son turda madridlilər “Atletik”i 3:2 hesabı ilə məğlub ediblər.
Öz növbəsində, “Arsenal” İngiltərədə çempionluq uğrunda mübarizəni davam etdirir. London klubu İPL-də liderdir və "Mançester Siti" ilə gərgin yarış aparır. Son turda Mikel Artetanın komandası “Nyukasl”ı 1:0 hesabı ilə üstələyib.
Qeyd edək ki, cari Çempionlar Liqası mövsümündə “Arsenal” turnirin yeganə məğlub olmayan komandasıdır və ən az qol buraxan kollektivdir. “Atletiko” isə daha çox hücum effektivliyinə üstünlük verir.
Kadr durumuna gəlincə, “Atletiko”da Pablo Barrios və Xose Mariya Ximenez bu oyunda iştirak etməyəcək. Bir sıra futbolçuların durumu sual altındadır, lakin Antuan Qrizmann və Xulian Alvaresin başçılıq etdiyi hücum xətti matça hazırdır.
“Arsenal”da isə Yurriyen Timber, Mikel Merino və Kay Haverts oyunu buraxacaq. Bununla yanaşı, Bukayo Saka zədəsini bərpa edib və start heyətdə meydana çıxa bilər.
Ehtimal olunan start heyətləri:
“Atletiko”: Oblak; Molina, Pubil, Le Norman, Rujeri; Culiano Simeone, Lyorente, Koke, Aleks Baena; Qrizmann, Alvares.
“Arsenal”: Raya; Uayt, Qabriel, Saliba, İnkapye; Rays, Edeqor, Subimendi; Saka, Dyekeres, Martinelli.
Oyundan öncə “Atletiko”nun baş məşqçisi Dieqo Simeone bildirib ki, bu qarşılaşma onun komandası üçün təzyiq deyil, məsuliyyətdir və əsas məqsəd rəqibə öz tempini diktə etməkdir. “Arsenal”ın çalışdırıcısı Arteta isə yarımfinala yüksəlməyi böyük fürsət adlandırıb və komandasının Madriddə qələbə üçün oynayacağını vurğulayıb.
Görüşün əsas intriqası yalnız nəticə ilə bağlı deyil, həm də oyunun hansı ssenari üzrə keçəcəyidir. “Arsenal” Madriddə özünəinam və sabit oyun sistemi ilə çıxış edəcək. “Atletiko” isə ənənəvi olaraq rəqibin ritmini pozmaq, oyunu sərt mübarizəyə çevirmək və səhvlərdən maksimum yararlanmaq bacarığı ilə seçilir. Bu yarımfinalın taleyi məhz hansı komandanın bu gün Madriddə öz oyununu qəbul etdirəcəyindən çox asılı olacaq.