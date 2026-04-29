29 Aprel 2026
“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

Türkiyəli general-mayor Mete Kuş vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, onun Konya şəhərində keçirilən Ziraat Türkiyə Kubokunun “Konyaspor”- “Fənərbağça” oyunu zamanı(1:0) helikopterə aşağı hündürlükdə uçuş əmri verdiyi müəyyən edilib.

Məlumata görə, bu göstəriş qonaq komandanın diqqətini yayındırmaq və narahatlıq yaratmaq məqsədi daşıyıb.

Bildirilir ki, general “Konyaspor”un azarkeşidir və qərarın məhz bu səbəbdən verildiyi ehtimal olunur.

Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılıb və nəticədə Mete Kuş tutduğu vəzifədən kənarlaşdırılıb.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib
18:28
Futbol

Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib

“Bavariya”nın bəxtsizlik amilini vurğuladı
U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI
17:57
Dünya futbolu

U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI

FIFA növbəti DÇ-ni Gürcüstan və Ermənistana verdi
“Sabah”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:42
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Coy-Lens Mikelsin hazırda vəziyyəti stabildir

“Sabah” - “Qarabağ” matçındakı qalmaqalla bağlı cəzalar niyə açıqlanmır? - Komitə sədri danışdı
17:33
Futbol

“Sabah” - “Qarabağ” matçındakı qalmaqalla bağlı cəzalar niyə açıqlanmır? - Komitə sədri danışdı

AFFA İntizam Komitəsinin sədri Erkin Hüseynov qərarların gecikməsinə münasibət bildirib
“Neftçi” - “Qarabağ” matçına hakim təyinatları açıqlanıb
17:20
Futbol

“Neftçi” - “Qarabağ” matçına hakim təyinatları açıqlanıb

Görüş aprelin 30-da “Palms Sports Arena”da keçiriləcək
Futbolçuların bərbəri: “Qarabağ”ın oyunçusu olduğunu bilmirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO
16:29
Azərbaycan futbolu

Futbolçuların bərbəri: “Qarabağ”ın oyunçusu olduğunu bilmirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Namiq Mirzəyev “Qarabağ” və digər klubların oyunçuları ilə gündəlik işindən danışdı

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi