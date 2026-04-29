“Sabah” - “Qarabağ” matçındakı qalmaqalla bağlı cəzalar niyə açıqlanmır? - Komitə sədri danışdı

Bizon Azərbayacan Kubokunun yarımfinal mərhələsinin cavab oyunu çərçivəsində keçirilən və qalmaqalla yadda qalan “Sabah” - “Qarabağ” matçının üzərindən bir həftə keçsə də, AFFA İntizam Komitəsi bu qarşılaşmadakı intizam pozuntuları ilə bağlı qərarları açıqlamayıb.
AFFA İK-in sədri Erkin Hüseynov qərarların nəyə görə hələ də açıqlanmadığına belə münasibət bildirib.
“Bəzi epizodlar var ki, onlar araşdırılmalıdır. Çünki qərarı dəqiq və tam vermək lazımdır. Bunun üçün də bəzi görüntülər üzərindən də araşdırmalar aparılır. Proses yekunlaşdıqdan sonra qərarlar ictimaiyyətə təqdim olunacaq”, - deyə o, teleqraf.az-a açıqlamasında söyləyib.
“Qarabağ”ın futbolçusu Marko Yankoviçlə matçın baş hakimi Rəvan Həmzəzadə arasında yaşanan gərginlikdən başqa, hansı hadisənin epizodu araşdırılır ki?” sualına cavabında isə Erkin Hüseynov “yekunda biləcəksiniz” deməklə kifayətlənib.
“İddialara görə, “Sabah”ın direktoru Ramin Həsənov sözügedən matçın fasiləsində hakimlərin otağına qədər gedib. AFFA İK bu məsələni də araşdırırmı?” sualına isə Komitə sədri “gərək əlimizdə görüntü olsun”, - deyə cavab verib.