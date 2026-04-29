“Neftçi” - “Qarabağ” matçına hakim təyinatları açıqlanıb

29 Aprel 2026 17:20
Futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 21-ci turundan təxirə salınan “Neftçi” - “Qarabağ” matçının təyinatları məlum olub.

İdman.Biz Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, qarşılaşmanın baş hakimi Kamranbəy Rəhimov olacaq. Ona Rəhman İmami və Müslüm Əliyev kömək göstərəcəklər.

Dördüncü hakim funksiyasını Rəşad Əhmədov yerinə yetirəcək. VAR-da Elçin Məsiyev, AVAR-da Elşad Abdullayev əyləşəcək.

Xatırladaq ki, “Neftçi” - “Qarabağ” oyunu aprelin 30-da “Palms Sports Arena”da, saat 20:00-da start götürəcək.

