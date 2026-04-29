29 Aprel 2026
AZ

Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib

Futbol
Xəbərlər
29 Aprel 2026 18:28
109
Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib

“Bavariya”nın qapıçısı Manuel Noyer Çempionlar Liqasının yarımfinal mərhələsində PSJ qarşı keçirilən ilk oyundan(5:4) sonra fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, yerli KİV-ə açıqlama verən qolkiper rəqibin gücünü və bəxtsizliyi vurğulayıb.

“Hamı vurulan qolları gördü. Onları dəf etmək çətin idi. İki epizodda topa çox yaxın idim, hətta toxuna bildim. Rəqib çox güclü oynadı, bizə isə bir az bəxt çatmadı”, – deyə qapıçı bildirib.

Münhen və Paris klubları arasında cavab oyunu gələn həftə Almaniyada keçiriləcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb
18:43
Futbol

“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

Mete Kuş sevimli komandasına kömək etmək üçün qanunsuz yola əl atıb
U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI
17:57
Dünya futbolu

U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI

FIFA növbəti DÇ-ni Gürcüstan və Ermənistana verdi
“Sabah”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:42
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Coy-Lens Mikelsin hazırda vəziyyəti stabildir

“Sabah” - “Qarabağ” matçındakı qalmaqalla bağlı cəzalar niyə açıqlanmır? - Komitə sədri danışdı
17:33
Futbol

“Sabah” - “Qarabağ” matçındakı qalmaqalla bağlı cəzalar niyə açıqlanmır? - Komitə sədri danışdı

AFFA İntizam Komitəsinin sədri Erkin Hüseynov qərarların gecikməsinə münasibət bildirib
“Neftçi” - “Qarabağ” matçına hakim təyinatları açıqlanıb
17:20
Futbol

“Neftçi” - “Qarabağ” matçına hakim təyinatları açıqlanıb

Görüş aprelin 30-da “Palms Sports Arena”da keçiriləcək
Futbolçuların bərbəri: “Qarabağ”ın oyunçusu olduğunu bilmirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO
16:29
Azərbaycan futbolu

Futbolçuların bərbəri: “Qarabağ”ın oyunçusu olduğunu bilmirdim” - MÜSAHİBƏ + FOTO

Namiq Mirzəyev “Qarabağ” və digər klubların oyunçuları ilə gündəlik işindən danışdı

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi