Mixail Mudrik dörd il müddətinə diskvalifikasiya edilib

29 Aprel 2026 19:40
Mixail Mudrik dörd il müddətinə diskvalifikasiya edilib

İngiltərənin “Çelsi” futbol komandasının və Ukrayna millisinin üzvü Mixail Mudrik dopinq qalmaqalı ilə üz-üzə qalıb. Futbolçunun orqanizmində qadağan olunmuş maddə aşkarlandığı üçün o, dörd il müddətinə yaşıl meydanlardan kənarlaşdırılıb.

İdman.Biz xəbər verir ki, əgər 22 yaşlı yarımmüdafiəçi İdman Arbitraj Məhkəməsinə (CAS) etdiyi müraciətdən müsbət cavab almasa, onun cəzası 2028-ci ilin dekabr ayına qədər qüvvədə qalacaq. Bu müddət ərzində Mixail Mudrik həm klub, həm də milli komanda səviyyəsində heç bir rəsmi turnirdə iştirak edə bilməyəcək.

Qeyd edək ki, qərar yekunlaşana qədər oyunçunun peşəkar futbol fəaliyyəti tamamilə dayandırılıb. Hazırda futbolçunun hüquqşünasları cəzanın azaldılması və ya ləğv edilməsi üçün müvafiq sənədləri hazırlayır.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Bu yumruq “Saraqosa”nın qapıçısına baha başa gəldi - VİDEO
20:16
Futbol

Bu yumruq “Saraqosa”nın qapıçısına baha başa gəldi - VİDEO

Esteban Andrada rəqib futbolçuya hücum etdiyi üçün 13 oyunluq diskvalifikasiya edilib

“Mingəçevir” “Zaqatala”nı meydana çıxmağa peşman edib – VİDEO
20:03
Futbol

“Mingəçevir” “Zaqatala”nı meydana çıxmağa peşman edib – VİDEO

Xərək daşıyanlar azyaşlı olduqlarına görə, zədə almış futbolçu meydandan qucaqda çıxarılıb
“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb
18:43
Futbol

“Konyaspor” azarkeşi olan general vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb

Mete Kuş sevimli komandasına kömək etmək üçün qanunsuz yola əl atıb
Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib
18:28
Futbol

Noyer bir oyunda beş top buraxmasını şərh edib

“Bavariya”nın bəxtsizlik amilini vurğuladı
U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI
17:57
Dünya futbolu

U-20 dünya çempionatının keçiriləcəyi ölkələr AÇIQLANDI

FIFA növbəti DÇ-ni Gürcüstan və Ermənistana verdi
“Sabah”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA
17:42
Azərbaycan futbolu

“Sabah”ın zədəli oyunçusu yaşıl meydana nə zaman qayıdır? - Klubdan İDMAN.BİZ-ə AÇIQLAMA

Coy-Lens Mikelsin hazırda vəziyyəti stabildir

Ən çox oxunanlar

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"
28 Aprel 02:39
Güləş

Turan Bayramov: "Hədəfim qızıl medal idi"

Gümüş medalçı gələcək planlarını açıqlayıb

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO
28 Aprel 21:55
Avarçəkmə

Reqataya rəng qatan açılış proqramı - YENİLƏNİB + FOTO/VİDEO

“Prezident Kuboku-2026” beynəlxalq reqatasına start verildi
Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi
27 Aprel 21:53
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Sabah" "Karvan-Yevlax"ı məğlub etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar oyunu doqquz nəfərlə başa vurdu

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi
27 Aprel 19:56
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "Turan Tovuz" və "Zirə" heç-heçə etdi - YENİLƏNİB + VİDEO

Qonaqlar ikinci hissədə hesabı bərabərləşdirdi