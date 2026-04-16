UEFA Konfrans Liqasında yarımfinalçılar bəlli olacaq

Bu gün UEFA Konfrans Liqasının yarımfinalçıları bəlli olacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, ümumilikdə dörd qarşılaşma baş tutacaq.
Günün ilk qarşılaşmasında “AZ Alkmaar” (Niderland) ilə “Şaxtyor Donetsk” (Ukrayna) üz-üzə gələcək. Bu qarşılaşma saat 20:45-də baş tutacaq.
Digər matçlarda isə “Fiorentina” (İtaliya) klubu “Kristal Pelas” (İngiltərə) ilə qarşılaşacaq.
UEFA Konfrans Liqası
1/4 final mərhələsi
16 aprel
20:45. “AZ Alkmaar” (Niderland) - “Şaxtyor Donetsk” (Ukrayna)
İlk oyun - 0:3
23:00. “Fiorentina” (İtaliya) - “Kristal Palas” (İngiltərə)
İlk oyun - 0:3
23:00. “Strasburq” (Fransa) - “Maynts 05” (Almaniya)
İlk oyun - 0:2
23:00. AEK (Afina, Yunanıstan) - “Rayo Valyekano” (İspaniya)
İlk oyun - 0:3