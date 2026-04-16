“İnter” rəhbərliyi Dieqo Simeone ilə əlaqə saxlayıb

“İnter”in rəhbərliyi “Atletiko Madrid”in baş məşqçisi Dieqo Simeone ilə əlaqə saxlayaraq onu komandaya dəvət etmək ehtimalının olub-olmadığını öyrənib.
İdman.Biz bildirir ki, bu barədə X sosial şəbəkəsində insayder Santi Auna məlumat verib.
Mənbənin məlumatına görə, argentinalı mütəxəssis İtaliya klubunun rəhbərlərinin hədəfindədir.
Məlumata əsasən, “İnter” eyni vaxtda hazırkı baş məşqçi Kristian Kivu ilə müqavilənin uzadılması üçün danışıqlar aparır. Simeone 1997-ci ilin iyulundan 1999-cu ilin iyuluna qədər “İnter”də oynayıb. Argentinalı mütəxəssis 2011-ci ilin yanvarından iyununa qədər İtaliyanın “Kataniya” klubunu çalışdırıb.
Çərşənbə axşamı, 14 aprel tarixində Dieqo Simeonenin rəhbərliyi altında “Atletiko Madrid” iki oyunluq bərabərlikdə (2:0, 1:2) “Barselona”nı məğlub edərək UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib.