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Norveç Futbol Federasiyası FIFA prezidentinə qarşı şikayəti dəstəkləyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
3 İyun 2026 05:10
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Norveç Futbol Federasiyası FIFA prezidentinə qarşı şikayəti dəstəkləyib

Norveç Futbol Federasiyası (NFF) insan haqları təşkilatı “FairSquare” tərəfindən FIFA Etika Komitəsinə təqdim edilən şikayəti rəsmi olaraq dəstəklədiyini bildirib.

İdman.Biz bildirir ki, şikayət FIFA prezidenti Canni İnfantinonun 2026-cı il dünya çempionatının püşkatması zamanı ABŞ prezidenti Donald Trampa Sülh Mükafatını təqdim etməsi ilə bağlıdır.

NFF prezidenti Liza Klaveness federasiyanın qərarını çərşənbə axşamı, 2 iyun tarixində milli komandanın dünya çempionatına yola düşməzdən əvvəl keçirilən mətbuat konfransında açıqlayıb. Federasiya rəhbərinin sözlərinə görə, müvafiq dəstək məktubu rəsmi olaraq Etika Komitəsinə göndərilib.

“FairSquare”in şikayəti prezidentin təşkilatın nizamnaməsində təsbit edilmiş siyasi neytrallıq qaydalarını pozduğu ehtimalını artırır. Norveç Futbol Federasiyası həmçinin İnfantinonun hərəkətlərinin nizamnaməyə uyğunluğuna görə qiymətləndirilməsi üçün komitəyə müraciət edib.

Klaveness qeyd edib ki, NFF-nin bu addımı FIFA daxilində siyasi qarşıdurmaya səbəb olub. Daha əvvəl Norveç federasiyasının rəhbəri dünya futbolunun idarəetmə orqanını siyasi neytrallıq prinsipini qorumaq üçün mükafatlandırma mərasimini ləğv etməyə çağırmışdı.

İdman.Biz
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