Xabi Alonso “Çelsi”yə “Yuventus”un oyunçusunu transfer etməyi təklif edib

“Çelsi” “Yuventus”un sol cinah müdafiəçisi Andrea Kambyasonu transfer etməyi düşünür.
İdman.Biz-in “La Gazzetta dello Sport”a istinadən məlumatına görə, ingilis klubu müdafiəsini gücləndirməyə çalışır və Kambyasonu potensial transfer hədəfi kimi müəyyən edib.
Mənbənin məlumatına görə, müdafiəçiyə olan maraq təsadüfi deyil: “Çelsi”nin yeni meneceri Xabi Alonso ötən yay onu “Real Madrid”ə transfer etmək istəyirdi və “Çelsi” indi növbəti transfer pəncərəsindən əvvəl oyunçunu transfer etmək üçün öz cəhdlərini etmək niyyətindədir.
Kambyaso 2022-ci ilin iyul ayından “Yuventus”dadır və onun klubla müqaviləsi 2029-cu ilin iyun ayına qədərdir. Bu mövsüm müdafiəçi 45 oyunda iştirak edib, üç qol vurub və beş məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt onun transfer dəyərini 30 milyon avro qiymətləndirir.
Xabi Alonso 1 iyun 2025-ci ildən 12 yanvar 2026-cı ilə qədər “Real Madrid”in baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb. Alonso rəsmi olaraq 1 iyul 2026-cı ildə “Çelsi”nin meneceri olacaq. İspan menecerin müqaviləsi dörd il, 2030-cu ilin iyun ayına qədərdir.