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Mourinyo Vinisiusun “Real”dan ayrılmasına qarşı çıxıb

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyul 2026 08:14
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Mourinyo Vinisiusun “Real”dan ayrılmasına qarşı çıxıb

"Real Madrid"in baş məşqçisi Joze Mourinyo yay transfer pəncərəsində braziliyalı cinah oyunçusu Vinisius Juniorun klubdan ayrılma ehtimalına qarşı çıxıb.

İdman.Biz bu barədə "The Telegraph" qəzetinə istinadən məlumat verir.

Portuqaliyalı menecer "Los Blancos" rəhbərliyinə braziliyalı oyunçunu saxlamaq istədiyini bildirib. Daha əvvəl "Arsenal"ın Vinisiusla maraqlandığı bildirilirdi. Braziliyalı oyunçunun Madrid klubu ilə hazırkı müqaviləsi 2027-ci ilin yayına qədərdir.

Hücumçu 2018-ci ilin yayından "Los Blancos"da çıxış edir. Ötən mövsüm Vinisius bütün turnirlərdə 53 oyunda meydana çıxıb, 22 qol vurub və 14 məhsuldar ötürmə edib. Transfermarkt portalındakı məlumata görə, onun bazar dəyəri 140 milyon avrodur.

İdman.Biz
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