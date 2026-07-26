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Lionel Messi MLS-in bütün ulduzlarının heyətinə daxil edilməyib

Dünya futbolu
Xəbərlər
26 İyul 2026 05:12
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Lionel Messi MLS-in bütün ulduzlarının heyətinə daxil edilməyib

Rəsmi MLS saytı liqanın bütün ulduzların oyunu üçün yenilənmiş heyəti açıqlayıb.

İdman.Biz bildirir ki, “İnter Mayami” və Argentina hücumçusu Lionel Messi heyətdə yoxdur.

Oyun 29 iyulda Şimali Karolina ştatının Şarlott şəhərindəki “Bank of America” stadionunda keçiriləcək. MLS komandası Meksika Liqasının ulduzlar komandası ilə qarşılaşacaq.

Xatırladaq ki, Messi milli komandası ilə birlikdə DÇ-2026-nın finalına yüksəlib və Argentina İspaniyaya 1:0 hesabı ilə məğlub olub. Matç 19 iyulda baş tutub. 23 iyulda hücumçu “İnter Mayami”nin “Çikaqo Fayr” komandasına 3:2 hesabı ilə məğlub olduğu oyunda iştirak etməyib.

DÇ-2026 zamanı 39 yaşlı argentinalı mundialda 20 qol həddini keçən ilk oyunçu və eyni zamanda yarış tarixində ən çox oyun keçirən və rekordçu oldu.

Qeyd etmək lazımdır ki, Son Hın Min və Tomas Müller ulduzların oyununda iştirak edəcəklər.

İdman.Biz
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