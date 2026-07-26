PSJ və “Barselona” Rodri uğrunda “Real”la mübarizəyə qoşulublar

PSJ və "Barselona" "Mançester Siti"nin yarımmüdafiəçisi Rodri ilə maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə RMC Sport-a istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, Paris klubu mümkün transfer şərtlərini müzakirə etmək üçün artıq "Siti" ilə əlaqə saxlayıb. Kataloniyalılar da oyunçu ilə maraqlanır: Frenki de Yonqun zədəsi səbəbindən "Barselona" yarımmüdafiə xəttini gücləndirməlidir və 30 yaşlı Rodri seçimlərdən biri hesab olunur.
Hazırda "Real Madrid" yarımmüdafiəçini transfer etmək yarışında favorit hesab olunur. Madrid klubu artıq oyunçunun özü ilə razılığa gəlib, lakin müqaviləni başa çatdırmaq üçün transfer üçün vəsait ayırmaq üçün yarımmüdafiəçilərindən biri ilə ayrılmalı olacaqlar.
"Mançester Siti" Rodrini komandada saxlamaqda maraqlıdır. Klub oyunçunun 2027-ci ildə başa çatacaq müqaviləsini uzatmaq istəyir. Oyunçunu yeni müqavilə imzalamağa razı sala bilməsələr belə, "City" onu gələn yaya qədər heyətdə saxlamaq niyyətindədir və onu pulsuz itirmək riski olsa belə, onu erkən buraxmağa hazır deyil.
Rodri ötən mövsüm Premyer Liqada 21 oyunda meydana çıxıb və 1 qol vurub.