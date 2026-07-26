“Real Madrid” Diomande ilə müqaviləni razılaşdırıb

"Real Madrid" "RB Leypsiq"in cinah oyunçusu Yann Diomande ilə müqaviləni razılaşdırıb.
İdman.Biz bu barədə jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən bildirir.
Mənbənin məlumatına görə, iyun ayında Paris Saint-Germain kimi, "Real Madrid" də oyunçunun ətrafındakıların tələb etdiyi bütün şərtləri qəbul edib. Qeyd olunur ki, "Leypsiq" "Los Blancos"dan 90 milyon avro və 10 milyon avroluq təklifi rədd etdikdən sonra Madrid klubu Almaniya klubu üçün yeni, təkmilləşdirilmiş şərtlərlə geri dönməyə hazırdır.
PSJ-nin vəziyyətdən narazı olduğu deyilir, ona görə də dünən klub oyunçunun transferi ilə bağlı tarazlığı bərpa etmək üçün yenidən "Leypsiq"lə əlaqə saxlayıb. Vurğulanır ki, Kot-d-‘İvuarlı ilə maraqlanan digər klublar, o cümlədən "Mançester Siti" artıq mübarizəni dayandırıblar. Bu yarışda yalnız PSJ və "Real Madrid" "finala" yüksəliblər.