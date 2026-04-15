15 Aprel 2026 23:06
102
“Lion” PSJ-nin keçmiş müdafiəçisini transfer etmək istəyir

“Olimpik Lion” klubu “RB Leypsiq” müdafiəçisi El Şadai Bitşiabu ilə maraqlanır.

İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən məlumat verir.

Mənbənin məlumatına görə, “Lion” “Pari Sen-Jermen”in yetirməsi ilə müqavilə imzalamağı ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Ötən qış oyunçu artıq “Lion” rəhbərliyindən onu başqa bir kluba buraxmasını xahiş etmişdi, lakin onun xahişi rədd edilmişdi. Bir neçə klub maraq göstərdiyindən, onun bu yay komandadan ayrılmaq şansı olacaq.

Bitşiabu PSJ-dən transfer olunduqdan sonra 2023-cü ildən bəri “RB Leypsiq”də çıxış edir. O, bu mövsüm 11 oyunda meydana çıxıb. Onun transfer dəyəri 15 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Onun “Lion”la müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Real” ilk dəfə Çempionlar Liqası matçına start heyətində ispaniyalı oyunçusuz çıxıb
15 Aprel 23:52
Dünya futbolu

“Real” ilk dəfə Çempionlar Liqası matçına start heyətində ispaniyalı oyunçusuz çıxıb

“Real Madrid” bu gün Avropanın əsas yarışında 515-ci oyununu keçirir
Çempionlar Liqası: Mbappe “Real Madrid”i yenidən irəli çıxarıb - CANLI
15 Aprel 23:46
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: Mbappe “Real Madrid”i yenidən irəli çıxarıb - CANLI

Hər iki görüş Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürüb
“Barselona” son 10 mövsümdə Çempionlar Liqasında ən çox qırmızı vərəqə alıb
15 Aprel 23:21
Dünya futbolu

“Barselona” son 10 mövsümdə Çempionlar Liqasında ən çox qırmızı vərəqə alıb

Son 10 mövsümdə heç bir komanda Çempionlar Liqasında bu qədər qırmızı vərəqə almayıb
Harri Maquayr “Çelsi” ilə oyunu buraxacaq
15 Aprel 22:35
Dünya futbolu

Harri Maquayr “Çelsi” ilə oyunu buraxacaq

“Mançester Yunayted” Maquayrın cəzalandırıldığını açıqlayıb
Kassano: “Mən Totti, Del Pyero və ya Bacciodan daha yaxşı idimmi? Əlbəttə”
15 Aprel 22:20
Dünya futbolu

Kassano: “Mən Totti, Del Pyero və ya Bacciodan daha yaxşı idimmi? Əlbəttə”

Kassano karyerası ərzində “Roma”, “Milan”, “İnter” və “Real Madrid” klublarında oynayıb
“Real Madrid”in prezidenti “Bavariya”nı məğlub etmək ehtimalını dəyərləndirib
15 Aprel 21:34
Dünya futbolu

“Real Madrid”in prezidenti “Bavariya”nı məğlub etmək ehtimalını dəyərləndirib

“Bavariya” ilk oyunda “Real Madrid”i 2:1 hesabı ilə məğlub etmişdi

Ən çox oxunanlar

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb
Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar
15 Aprel 01:04
Dünya futbolu

Çempionlar Liqası: “Atletiko” və PSJ adlarını yarımfinala yazdırdılar - YENİLƏNİB + VİDEO

Yarımfinalda PSJ “Real Madrid” - “Bavariya”, “Atletiko” isə “Arsenal” - “Sportinq” cütlüyünün qalibi ilə rastlaşacaq
Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib
14 Aprel 22:24
Basketbol

Azərbaycan Basketbol Liqası: “Sabah” 1/4 finalda “Naxçıvan”a qalib gəlib - YENİLƏNİB

Görüşlər Bakı İdman Sarayında təşkil olunub