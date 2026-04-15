“Lion” PSJ-nin keçmiş müdafiəçisini transfer etmək istəyir

“Olimpik Lion” klubu “RB Leypsiq” müdafiəçisi El Şadai Bitşiabu ilə maraqlanır.
İdman.Biz bu barədə Bild-ə istinadən məlumat verir.
Mənbənin məlumatına görə, “Lion” “Pari Sen-Jermen”in yetirməsi ilə müqavilə imzalamağı ciddi şəkildə nəzərdən keçirir. Ötən qış oyunçu artıq “Lion” rəhbərliyindən onu başqa bir kluba buraxmasını xahiş etmişdi, lakin onun xahişi rədd edilmişdi. Bir neçə klub maraq göstərdiyindən, onun bu yay komandadan ayrılmaq şansı olacaq.
Bitşiabu PSJ-dən transfer olunduqdan sonra 2023-cü ildən bəri “RB Leypsiq”də çıxış edir. O, bu mövsüm 11 oyunda meydana çıxıb. Onun transfer dəyəri 15 milyon avro olaraq qiymətləndirilir. Onun “Lion”la müqaviləsi 2029-cu ilin yayına qədərdir.