“Tottenhem Hotspur” Porronun müqaviləsini uzatmağa yaxındır

İspaniya millisinin müdafiəçisi Pedro Porro “Tottenhem Hotspur”la müqaviləsini uzatmağa yaxındır.
İdman.Biz-in jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən verdiyi məlumata görə, tərəflər 2030-cu ilin yayına qədər davam edəcək əmək müqaviləsi imzalayacaqlar.
2025/2026 mövsümündə Porro bütün yarışlarda 47 oyun keçirib, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Müdafiəçinin “Tottenhem”lə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt oyunçunu 40 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.
Ötən mövsüm London komandası Premyer Liqa turnir cədvəlində 17-ci yeri tutub.