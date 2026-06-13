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“Tottenhem Hotspur” Porronun müqaviləsini uzatmağa yaxındır

Dünya futbolu
Xəbərlər
13 İyun 2026 01:10
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“Tottenhem Hotspur” Porronun müqaviləsini uzatmağa yaxındır

İspaniya millisinin müdafiəçisi Pedro Porro “Tottenhem Hotspur”la müqaviləsini uzatmağa yaxındır.

İdman.Biz-in jurnalist və insayder Fabrizio Romanoya istinadən verdiyi məlumata görə, tərəflər 2030-cu ilin yayına qədər davam edəcək əmək müqaviləsi imzalayacaqlar.

2025/2026 mövsümündə Porro bütün yarışlarda 47 oyun keçirib, iki qol vurub və altı məhsuldar ötürmə edib. Müdafiəçinin “Tottenhem”lə hazırkı müqaviləsi 2028-ci ilin yayına qədərdir. Transfermarkt oyunçunu 40 milyon avro dəyərində qiymətləndirir.

Ötən mövsüm London komandası Premyer Liqa turnir cədvəlində 17-ci yeri tutub.

İdman.Biz
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