"Latsio" Armando Broyanı transfer etmək istəyir

"Latsio" "Bernli"nin hücumçusu Armando Broyanı heyətinə qatmaq niyyətindədir.
İdman.Biz "Sky Sports"a istinadən xəbər verir ki, Roma təmsilçisi albaniyalı futbolçunun transferi ilə bağlı İngiltərə klubuna müraciət edib.
Hazırda "Latsio" yalnız oyunçu barədə məlumat alıb. Tərəflər arasında transferlə bağlı hələlik rəsmi danışıqlar aparılmayıb.
Armando Broya 2025-ci ilin yayından "Bernli"də çıxış edir. O, ötən mövsüm bütün turnirlərdə 26 oyunda meydana çıxaraq 1 qol vurub və 2 məhsuldar ötürmə verib.
Albaniya millisinin üzvünün "Bernli" ilə müqaviləsi 2030-cu ilin yayına qədər qüvvədədir. "Transfermarkt" portalı onun bazar dəyərini 5 milyon avro qiymətləndirir.