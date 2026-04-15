Kassano: “Mən Totti, Del Pyero və ya Bacciodan daha yaxşı idimmi? Əlbəttə”

İtaliya millisinin keçmiş hücumçusu Antonio Kassano özünü keçmişin digər məşhur italyan futbolçuları ilə müqayisə edib.
İdman.Biz bildirir ki, Kassano karyerasını 2017-ci ildə başa vurub.
“Mən ən yaxşı vaxtlarımda Totti, Del Pyero və ya Bacciodan daha yaxşı idimmi? Əlbəttə. Karyeramda və ya həyatımda heç vaxt bu səviyyəyə çatmasam da, özümü daha çox sevirəm.
Baccio möhtəşəmdir. Totti İtaliya futbolu tarixində ən böyük 10 nömrəli oyunçu idi. Del Pyero fenomenal oyunçu kimi tanınır, amma mən 100%-ə çatsaydım, hər üçündən güclü olardım.
Mən Tottidən hansı cəhətdən daha yaxşıyam? Mən Bacciodan daha yaradıcı, fiziki cəhətdən daha güclü və hər şeydə Del Pyerodan daha yaxşı idim. O, məndən daha çox qol vurdu, amma mən ən yaxşı vaxtlarımdan danışıram.
Əgər mənim üçün nəzərdə tutulana nail ola bilsəydim, rəqibim olmazdı. Qollar bütün mənzərəni əks etdirmir. Mən unikal idim”, - deyə “FC Inter 1908” Kassanodan sitat gətirir.