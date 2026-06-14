Ançelotti Braziliya millisinin problemini açıqladı

Braziliya milli komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelotti DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ilk turunda Mərakeşlə keçirilən oyunu şərh edib.
İdman.Biz “Globo”ya istinadən xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis 1:1 hesabı ilə yekunlaşan qarşılaşmada komandasının xüsusilə ilk hissədə yaxşı təsir bağışlamadığını bildirib.
“Birinci hissədə komanda pis oynadı, ikinci hissədə isə daha yaxşı təsir bağışladı. İmkanlarımız oldu. Daha da inkişaf etməliyik”, - deyə Ançelotti vurğulayıb.
Qeyd edək ki, C qrupunun matçında hesabı 21-ci dəqiqədə Mərakeş millisinin futbolçusu İsmayıl Saybari açıb. Vinisius Junior 32-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.
Braziliya bununla da Dünya Çempionatlarının ilk oyunlarındakı məğlubiyyətsiz seriyasını davam etdirib. Beşqat dünya çempionu mundiala sonuncu dəfə 1934-cü ildə məğlubiyyətlə başlayıb.
Qrupun ikinci turunda Braziliya Haiti, Mərakeş isə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq.