14 İyun 2026
AZ

Ançelotti Braziliya millisinin problemini açıqladı

DÇ-2026
Xəbərlər
14 İyun 2026 10:48
58
Ançelotti Braziliya millisinin problemini açıqladı

Braziliya milli komandasının baş məşqçisi Karlo Ançelotti DÇ-2026-nın qrup mərhələsinin ilk turunda Mərakeşlə keçirilən oyunu şərh edib.

İdman.Biz “Globo”ya istinadən xəbər verir ki, italiyalı mütəxəssis 1:1 hesabı ilə yekunlaşan qarşılaşmada komandasının xüsusilə ilk hissədə yaxşı təsir bağışlamadığını bildirib.

“Birinci hissədə komanda pis oynadı, ikinci hissədə isə daha yaxşı təsir bağışladı. İmkanlarımız oldu. Daha da inkişaf etməliyik”, - deyə Ançelotti vurğulayıb.

Qeyd edək ki, C qrupunun matçında hesabı 21-ci dəqiqədə Mərakeş millisinin futbolçusu İsmayıl Saybari açıb. Vinisius Junior 32-ci dəqiqədə tarazlığı bərpa edib.

Braziliya bununla da Dünya Çempionatlarının ilk oyunlarındakı məğlubiyyətsiz seriyasını davam etdirib. Beşqat dünya çempionu mundiala sonuncu dəfə 1934-cü ildə məğlubiyyətlə başlayıb.

Qrupun ikinci turunda Braziliya Haiti, Mərakeş isə Şotlandiya ilə qarşılaşacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Hakan Çalhanoğlu sərt danışdı: “Bəzən şillə yemək yaxşıdır”
11:18
DÇ-2026

Hakan Çalhanoğlu sərt danışdı: “Bəzən şillə yemək yaxşıdır”

Türkiyə millisinin kapitanı Avstraliya məğlubiyyətindən sonra komandasına mesaj verib
Montelladan 30 zərbəlik məğlubiyyət etirafı: “Hər şeyi sınadıq”
10:53
DÇ-2026

Montelladan 30 zərbəlik məğlubiyyət etirafı: “Hər şeyi sınadıq”

Türkiyə futbol millisinin baş məşqçisi Avstraliyaya 0:2 hesablı məğlubiyyətdən sonra komandasının çıxışını dəyərləndirib
DÇ-2026: Almaniya və Niderland mundialda ilk oyunlarına çıxırlar
10:36
DÇ-2026

DÇ-2026: Almaniya və Niderland mundialda ilk oyunlarına çıxırlar

DÇ-2026-nın dördüncü oyun günündə E və F qruplarında dörd qarşılaşma keçiriləcək
Vinisius Mərakeşlə heç-heçədən sonra Braziliya millisini tənqid etdi
10:29
DÇ-2026

Vinisius Mərakeşlə heç-heçədən sonra Braziliya millisini tənqid etdi

Hücumçu komandasının ilk hissədə çox zəif çıxış etdiyini etiraf edib
İrankunda Türkiyə ilə oyunun ən yaxşı futbolçusu seçildi
10:23
DÇ-2026

İrankunda Türkiyə ilə oyunun ən yaxşı futbolçusu seçildi

Avstraliya millisinin yarımmüdafiəçisi komandasının ilk qolunu vurub
Türkiyə mundiala uğursuz başladı: Avstraliya iki qolla sevindi – YENİLƏNİB + VİDEO
10:07
DÇ-2026

Türkiyə mundiala uğursuz başladı: Avstraliya iki qolla sevindi – YENİLƏNİB + VİDEO

Ay-ulduzlular 24 ildən sonra qatıldıqları Dünya Çempionatının ilk oyununda məğlub olublar

Ən çox oxunanlar

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib
12 İyun 01:04
DÇ-2026

DÇ-2026: Meksika açılış oyununda CAR-ı məğlub edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Turnirdə ümumilikdə 48 milli komanda yarışacaq
DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi
01:06
DÇ-2026

DÇ-2026: Qətər - İsveçrə oyununda qalib müəyyənləşmədi - YENİLƏNİB + VİDEO

Komandalar hərəyə bir xal toplayıb
DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib
13 İyun 00:57
DÇ-2026

DÇ-2026: Kanada - Bosniya və Herseqovina oyununda qalib müəyyənləşməyib - YENİLƏNİB + VİDEO

DÇ-2026-nın B qrupunun ilk tur matçı Torontoda keçirilib
Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib
11 İyun 20:00
Azərbaycan futbolu

Qurban Qurbanov azarkeşin arzusunu gerçəkləşdirib - FOTO

Görüş zamanı xüsusi qonağa klubun forması təqdim olunub