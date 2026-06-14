Hakan Çalhanoğlu sərt danışdı: “Bəzən şillə yemək yaxşıdır”

Türkiyə futbol millisinin kapitanı Hakan Çalhanoğlu 2026-cı il dünya çempionatının D qrupunda Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olduqları matçı şərh edib.
İdman.Biz xəbər verir ki, təcrübəli yarımmüdafiəçi qarşılaşmanın nəticəsinin gözlənilməz olduğunu bildirib.
“Bu, heç kimin gözləmədiyi nəticədir. Oyunda tam üstünlük bizdə idi. Rəqib iki uzun ötürmə ilə hesabı 2:0 etdi. Qələbəyə layiq tərəf biz idik, amma imkanlarımızı dəyərləndirə bilmədik”, - deyə Hakan Çalhanoğlu bildirib.
Türkiyə millisinin kapitanı Avstraliyanın oyun planını əvvəlcədən bildiklərini də qeyd edib:
“Matçdan əvvəl də onların yalnız əks-hücumlarla oynayacaqlarını demişdim. Lazımsız qollar buraxdıq”.
Çalhanoğlu məğlubiyyətin komandaya dərs ola biləcəyini vurğulayıb:
“Bəzən ayağa qalxmaq üçün şillə yemək yaxşıdır”.
O, Türkiyə millisinin dünya çempionatında mübarizəni davam etdirdiyini xatırladıb:
“Qarşıda daha iki matçımız var. Hələ heç nə bitməyib”.
Qeyd edək ki, Türkiyə millisi D qrupunun ilk turunda Avstraliyaya 0:2 hesabı ilə məğlub olub. Komanda növbəti qarşılaşmasını Paraqvaya qarşı keçirəcək.