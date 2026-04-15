PSJ ardıcıl üçüncü dəfə Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib

15 Aprel 2026 04:14
PSJ, “Liverpul”u 2:0 (ümumi hesabla 460) məğlub edərək ardıcıl üçüncü dəfə UEFA Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlib.

İdman.Biz bildirir ki, 2023/2024 Çempionlar Liqasında parislilər eyni mərhələdə “Barselona”nı məğlub etmişdilər (2:3, 4:1). Ötən mövsüm Fransa komandası “Aston Villa” üzərində qələbə (3:1, 2:3) sayəsində yarımfinala yüksəlmişdi.

Cari mövsümdə Paris klubu yarımfinalda “Real Madrid” – “Bavariya” cütünün qalibi ilə oynayacaq.

Yarışın 1/8 final mərhələsində parislilər “Çelsi”ni ümumi hesabda 8:2 hesabı ilə məğlub ediblər.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kompani: “Real”a hörmət edirik, amma komandamız oyuna qələbəyə inamla başlamalıdır”
05:10
Dünya futbolu

Kompani: “Real”a hörmət edirik, amma komandamız oyuna qələbəyə inamla başlamalıdır”

Almaniya klubu ilk oyunda 2:1 hesabı ilə qalib gəlib
Simeonenin “Atletiko”su “Barselona”nı Çempionlar Liqasından 3 dəfə kənarlaşdırıb
03:07
Dünya futbolu

Simeonenin “Atletiko”su “Barselona”nı Çempionlar Liqasından 3 dəfə kənarlaşdırıb

Simeone 2011-ci ildən “Atletiko Madrid”ə rəhbərlik edir
Arne Slot: “Biz qalib gəlməli idik”
02:40
Dünya futbolu

Arne Slot: “Biz qalib gəlməli idik”

PSJ iki oyunun nəticəsinə görə “Liverpul”u məğlubiyyətə uğradıb
Flik “Barselona”nın Çempionlar Liqasındakı uğursuzluğundan danışıb
02:05
Dünya futbolu

Flik “Barselona”nın Çempionlar Liqasındakı uğursuzluğundan danışıb

Keçən mövsüm “Barselona” Çempionlar Liqasının yarımfinalına yüksəlmişdi
“Barselona” 2015-ci ildən Çempionlar Liqasını qazana bilmiir
01:51
Dünya futbolu

“Barselona” 2015-ci ildən Çempionlar Liqasını qazana bilmiir

“Barselona” Çempionlar Liqasını və Avropa çempionları kubokunu beş dəfə qazanıb
Yamal “qol + ötürmə” sistemi üzrə 150 oyunda 100 xal toplayıb
01:35
Dünya futbolu

Yamal “qol + ötürmə” sistemi üzrə 150 oyunda 100 xal toplayıb

Yamalın qolu Kataloniya klubuna növbəti mərhələyə çıxmağa kömək etməyib

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 17:29
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: "İmişli" bir qolla qələbə qazanıb - YENİLƏNİB + VİDEO

Jorj Kaşkilyanın yetirmələri 15 oyunluq qələbə həsrətinə son qoyub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO
12 Aprel 20:05
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz” qonaqları məğlub yola saldı - YENİLƏNİB + VİDEO

“Boz qurd”lar xallarını 52-yə çatdıraraq turnir cədvəlində mövqeyini möhkəmləndirdi
Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO
13 Aprel 00:49
Futbol

Seriya A: “İnter” 0:2 hesablı geridönüşlə “Komo”ya qalib gəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

Türam və Dumfris hərəyə dubl ediblər
La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB
13 Aprel 01:19
Futbol

La Liqa: “Vilyarreal” səfərdə “Atletik”ə qalib gəlib - YENİLƏNİB

“Sarı sualtı qayıq” bu qələbə sayəsində turnir cədvəlində üçüncü pillədə qərarlaşıb