Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz”la “Sumqayıt”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turuna yekun vurulur. Turun son oyunu “Turan Tovuz”la “Sumqayıt” arasında baş tutacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, saat 18:00-da Tovuz şəhər stadionunda start götürəcək qarşılaşmanı Kamranbəy Rəhimov idarə edəcək.
“Turan Tovuz” 49 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində yer alıb. 32 xala malik “Sumqayıt” isə yeddincidir.
Misli Premyer Liqası
Dördüncü dövrə, 27-ci tur
12 aprel
18:00. “Turan Tovuz” - “Sumqayıt”
Hakimlər: Kamranbəy Rəhimov, Akif Əmirəli, Kərim Zeynalov, Kamran Əliyev
VAR: Fərid Hacıyev
AVAR: Rəhman İmami
Hakim-inspektor: Babək Quliyev
AFFA nümayəndəsi: Nəriman Axundov
Qovuz şəhər stadionu