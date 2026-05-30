30 May 2026
“Real Madrid” adını götürən qızla bağlı paylaşımın saxta olduğu üzə çıxıb - YENİLƏNİB

30 May 2026 17:56
"Real Madrid" adını götürən qızla bağlı paylaşımın saxta olduğu üzə çıxıb - YENİLƏNİB

Qazaxıstandan olan Malika adlı xanımın guya adını rəsmi şəkildə “Real Madrid” olaraq dəyişdirməsi ilə bağlı sosial şəbəkələrdə yayılan məlumatın həqiqəti əks etdirmədiyi məlum olub.

İdman.Biz xəbər verir ki, paylaşımda təqdim olunan sənəd görüntüsünün süni intellekt vasitəsilə hazırlandığı müəyyənləşib.

Bundan əlavə, son günlər sosial şəbəkələrdə müxtəlif azarkeşlər arasında sevdikləri klubların adlarını guya rəsmi sənədlərində dəyişdirdiklərini göstərən oxşar saxta paylaşımlar da yayılıb.

Beləliklə, əvvəlcə bir çox istifadəçini inandıran və geniş müzakirələrə səbəb olan bu trendin gerçək deyil, sosial şəbəkələrdə yaradılmış saxta kampaniya olduğu ortaya çıxıb.

16:39

Qazaxıstandan olan Malika adlı bir xanım 18 yaşına çatan kimi rəsmi olaraq adını dəyişdirib və sevimli klubu - “Real Madrid” qoyub.

İdman.Biz xəbər verir ki, o bu barədə “Threads” sosial şəbəkəsində paylaşaraq məlumat verib.

Lakin gənc xanımın bu qərarı heç də birmənalı qarşılanmayıb.

“Kral klubu”nun azarkeşi “Threads” şəbəkəsində böyük tənqid dalğası ilə üzləşdiyini, insanların bunu niyə bu qədər aqressiv qarşıladıqlarını anlamadığını bildirib.

