30 May 2026
AZ

Azərbaycan millisinin yeni üzvünü sünnət edən həkim danışdı - FOTO

Azərbaycan futbolu
Xəbərlər
30 May 2026 16:59
156
Azərbaycan millisinin yeni üzvünü sünnət edən həkim danışdı - FOTO

Bir vaxtlar “Qəbələ”nin formasını geyinmiş qvineyalı futbolçu Abdelkader Kamaranın oğlu Mustafa Kamaranın Azərbaycanın U-21 millisindən dəvət alması futbol ictimaiyyətində maraqla qarşılanıb.

Hazırda Belçikanın “Sent-Trüden” klubunda çıxış edən yarımmüdafiəçinin Mingəçevirdə dünyaya gəldiyini isə çoxları bilmir. Maraqlı faktlardan biri də onun məhz bu şəhərdə sünnət olunmasıdır.

Mustafa Kamaranı sünnət edən Tibb Universitetinin məzunu, cərrah-onkoloq və Birinci Qarabağ müharibəsi veteranı Əbdülqədir Soltanov bildirib ki, futbolçu illər əvvəl tanınmış məşqçi Azər Həşimov tərəfindən xəstəxanaya gətirilib.

Azər Həşimovun sözlərinə görə, Abdelkader Kamaranın həmin dövrdə yaxşı qazancı olsa da, Əbdülqədir Soltanov əməliyyatı heç bir ödəniş almadan həyata keçirib.

Həkim həmin günü belə xatırlayıb:

“Azər Həşimovun atası, rəhmətlik Rasim kişi ilə dost idik. Azəri uşaqlıqdan tanıyıram. Mustafanı da yanıma o gətirdi. Dedi ki, atası da mənim adaşımdır. Maraqlı təsadüf oldu, hamımız güldük. O başqa qitədən, başqa ölkədən idi, amma ikimiz də müsəlman idik və adlarımız da eyni idi”.

Əbdülqədir Soltanov qeyd edib ki, tanınmış futbol adamlarının ailə üzvləri ilə bağlı iştirak etdiyi yeganə əməliyyat bu olmayıb.

“Bakıda Onkoloji Xəstəxanada işlədiyim vaxt professor İbadulla Ağayevlə birlikdə mərhum Anatoli Banişevskinin qardaşını əməliyyat etmişdik. O zaman Banişevski mənə öz formasını hədiyyə etmişdi”, – deyə o, sports.az-a açıqlamasında bildirib.

Həkim əlavə edib ki, SSRİ yığmasının sabiq qapıçısı Yuri Romenski də Mingəçevirdə anadan olub və onunla da yaxın münasibətləri olub.

İdmana hər zaman maraq göstərdiyini deyən Soltanov vaxtilə cüdo və futbol ilə məşğul olduğunu, hazırda isə Avropa və dünya çempionatlarını, eləcə də Azərbaycan millisinin oyunlarını diqqətlə izlədiyini bildirib.

“Qarabağ”ın azarkeşi olduğunu söyləyən həkim Ağdam təmsilçisinin uğurlarına sevindiyini, baş məşqçi Qurban Qurbanovla da Zaqatala dövründən tanışlığının olduğunu vurğulayıb.

Azərbaycan futbolu ilə bağlı arzusunu bölüşən Soltanov deyib:

“İstərdim ki, Azərbaycan millisi də Özbəkistan kimi dünya çempionatının final mərhələsində iştirak etsin”.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Karvan-Yevlax”da ayrılıqlar davam edir
17:58
Azərbaycan futbolu

“Karvan-Yevlax”da ayrılıqlar davam edir

Yevlax klubu üç futbolçu ilə vidalaşıb
Bölgə klubunun hücumçusu “Turan Tovuz”da
17:18
Azərbaycan futbolu

Bölgə klubunun hücumçusu “Turan Tovuz”da

Dioqo Almeyda 2025-ci ilin yayından “İmişli”də çıxış edirdi
“Kəpəz” baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb
16:25
Azərbaycan futbolu

“Kəpəz” baş məşqçisi ilə yollarını ayırıb

Azər Bağırov 2025-ci oktyabrın 1-dən “Kəpəz”ə başçılıq edirdi
“Şamaxı” müdafiəçisi ilə yollarını ayırdı
15:59
Azərbaycan futbolu

“Şamaxı” müdafiəçisi ilə yollarını ayırdı

Vladislav Veremeyevin müqavilə müddəti başa çatdığından tərəflər ayrılıb
Murad Musayev: “Ən böyük arzum futbolu “Qəbələ”də bitirməkdir” - MÜSAHİBƏ
14:21
Azərbaycan futbolu

Murad Musayev: “Ən böyük arzum futbolu “Qəbələ”də bitirməkdir” - MÜSAHİBƏ

“Qəbələ”nin kapitanı transfer və hədəflər barədə danışıb
“Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı növbəti potensial rəqibləri bəlli olub - FOTO
12:20
Futbol

“Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı növbəti potensial rəqibləri bəlli olub - FOTO

Səbət bölgüsü klubların yolunu müəyyənləşdirir

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi