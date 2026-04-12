La Liqa: “Betis” “Osasuna” ilə matçda xal itirib

İspaniya La Liqasının 31-ci turu çərçivəsində “Osasuna” və “Betis” komandaları üz-üzə gəliblər. Qarşılaşma 1:1 hesablı bərabərliklə yekunlaşıb.
İdman.Biz xəbər verir ki, qonaqlar oyunun startında hesabı açıblar. Matçın yeddinci dəqiqəsində “Betis”in vingeri Abde Ezzalzuli fərqlənməyi bacarıb. Meydan sahibləri bu qola 40-cı dəqiqədə cavab veriblər. “Osasuna”nın hücumçusu Ante Budimir penaltini dəqiq yerinə yetirərək tarazlığı bərpa edib.
Hazırda “Betis” turnir cədvəlində 46 xalla beşinci pillədə qərarlaşıb. “Osasuna” isə 39 xalla doqquzuncu sıradadır.