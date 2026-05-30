PSJ-nin sabiq qapıçısı: “Safonov “ikinci mərtəbə”də zəifdir”

Fransanın PSJ futbol klubunun sabiq qapıçısı Mikael Landro Rusiya Paris klubunun hazırkı əsas qapıçısı Matvey Safonovun çıxışı barədə fikirlərini bölüşüb.
İdman.Biz xəbər verir ki, keçmiş qolkiper Safonovun ümumilikdə etibarlı və sabit oyun nümayiş etdirdiyini bildirib.
“Mənim fikrimcə, o, effektiv və sabit qapıçıdır. Öz rolunun öhdəsindən inamla gəlir. Məsələn, penaltilər seriyasında Safonov əla qurtarışlar edir. Onun psixoloji dayanıqlığı çox yüksəkdir. Amma hələ də üzərində işləməli olduğu məqam var – bu da hava toplarında oyunudur”, – deyə Landro qeyd edib.
Qeyd edək ki, Safonov son mövsümdə PSJ-nin heyətində bir sıra matçlarda meydana çıxaraq etibarlı çıxışı ilə diqqət çəkib.