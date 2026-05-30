30 May 2026
AZ

PSJ-nin sabiq qapıçısı: “Safonov “ikinci mərtəbə”də zəifdir”

Futbol
Xəbərlər
30 May 2026 12:51
175
PSJ-nin sabiq qapıçısı: “Safonov “ikinci mərtəbə”də zəifdir”

Fransanın PSJ futbol klubunun sabiq qapıçısı Mikael Landro Rusiya Paris klubunun hazırkı əsas qapıçısı Matvey Safonovun çıxışı barədə fikirlərini bölüşüb.

İdman.Biz xəbər verir ki, keçmiş qolkiper Safonovun ümumilikdə etibarlı və sabit oyun nümayiş etdirdiyini bildirib.

“Mənim fikrimcə, o, effektiv və sabit qapıçıdır. Öz rolunun öhdəsindən inamla gəlir. Məsələn, penaltilər seriyasında Safonov əla qurtarışlar edir. Onun psixoloji dayanıqlığı çox yüksəkdir. Amma hələ də üzərində işləməli olduğu məqam var – bu da hava toplarında oyunudur”, – deyə Landro qeyd edib.

Qeyd edək ki, Safonov son mövsümdə PSJ-nin heyətində bir sıra matçlarda meydana çıxaraq etibarlı çıxışı ilə diqqət çəkib.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı növbəti potensial rəqibləri bəlli olub - FOTO
12:20
Futbol

“Qarabağ”ın Avropa Liqasındakı növbəti potensial rəqibləri bəlli olub - FOTO

Səbət bölgüsü klubların yolunu müəyyənləşdirir
Ronaldinyo ÇL finalı ərəfəsində PSJ-yə dəstək olub - FOTO
11:23
Futbol

Ronaldinyo ÇL finalı ərəfəsində PSJ-yə dəstək olub - FOTO

Futbol əfsanəsi iki il Paris klubunda forma geyinib
Yamal: “Həyəcanlı deyiləm”
10:41
Futbol

Yamal: “Həyəcanlı deyiləm”

18 yaşlı futbolçu DÇ-2026 ərəfəsində açıqlama verib
Çempionlar Liqasında final gecəsi: PSJ - “Arsenal”
09:57
Dünya futbolu

Çempionlar Liqasında final gecəsi: PSJ - “Arsenal”

Görüş Bakı vaxtilə saat 20:00-da start götürəcək
Minifutbol üzrə millimiz Avropa çempionatında növbəti oyununa çıxacaq
09:40
Futbol

Minifutbol üzrə millimiz Avropa çempionatında növbəti oyununa çıxacaq

Bugünkü görüş qrup liderliyi baxımından önəmli olacaq

“Liverpul” Konatenin yerinə iki müdafiəçini nəzərdən keçirir
09:20
Dünya futbolu

“Liverpul” Konatenin yerinə iki müdafiəçini nəzərdən keçirir

“Liverpul” “Volfsburq”un mərkəz müdafiəçisi Konstantinos Kulierakisin təklifini araşdırır

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi