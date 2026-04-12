Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “İmişli”ni qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turuna iki oyunla son qoyulacaq. Günün ilk qarşılaşmasında "Qəbələ" "İmişli" ilə üz-üzə gələcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, oyun saat 15:30-da Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək.
“Qəbələ” 19 xalla turnir cədvəlinin 11-ci pilləsində yer alıb. 23 xala malik “İmişli” isə doqquzuncudur.
Hakimlər: Rəşad Əhmədov, Eyyub İbrahimov, Tərlan Talıbzadə, İslam Məmmədov
VAR: Əli Əliyev
AVAR: Zöhrab Abbasov
Hakim-inspektor: Əmrah İbrahimov
AFFA nümayəndəsi: Kifayət Mustafayeva
