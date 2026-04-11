11 Aprel 2026
AZ

Gimnastika
Xəbərlər
11 Aprel 2026 14:40
115
Avropa çempionatında həlledici startlar: Azərbaycan final və medallar uğrunda mübarizə aparır - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADA + VİDEO

Portuqaliyanın Portimao şəhərində batut gimnastikası, ikili mini-batut və tamblinq üzrə Avropa çempionatının dördüncü, sondan əvvəlki yarış günü start götürüb.

İdman.Biz bu barədə Portuqaliyadan xəbər verir, yarışlar yeniyetmələr arasında batut üzrə fərdi yarımfinallarla başlayıb. Azərbaycandan Ammar Baxşəliyev finala vəsiqə qazanıb. O, daha sonra ikili mini-batut üzrə yarımfinalda da çıxış edəcək.

Bundan əlavə, bu gün bir sıra digər kateqoriyalar və növlər üzrə finalçılar və medalçılar müəyyənləşəcək.

U-21 kateqoriyasında fərdi finala vəsiqə uğrunda Nicat Mirzəyev mübarizə aparacaq, böyüklər arasında isə Selcan Mahsudova, Maqsud Mahsudov və Hüseyn Abbasov çıxış edəcəklər.

Bu gün həmçinin komanda yarışlarında da medallar uğrunda mübarizə aparılacaq:

tamblinq (yeniyetmələr) - İlham Məmmədov, Sənan Rzazadə, Riad Cavadov;
ikili mini-batut - Ammar Baxşəliyev, Ömər Qasımov, Nikita Kolesnikov, Fərhad Mustafayev;
batut gimnastikası - Maqsud Mahsudov, Hüseyn Abbasov, Əli Niftəliyev, Mehdi Əliyev;
tamblinq (böyüklər) - Mixail Malkin, Tofiq Əliyev, Aleksey Kara­taşov, Adil Hacızadə.

Leyla Eminova
İdman.Biz
Məqalədə:

