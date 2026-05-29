Bakıda keçiriləcək Dünya Kubokunun iştirakçıları açıqlandı

Aerobika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda iştirak edəcək ölkələr müəyyənləşib.
İdman.Biz xəbər verir ki, yarış 5-7 iyunda Bakıda, Milli Gimnastika Arenasında keçiriləcək.
Dünya Kubokunda Azərbaycan idmançıları ilə yanaşı Əlcəzair, Bolqarıstan, İtaliya, Rusiya, Türkiyə və Ukrayna təmsilçiləri də çıxış edəcəklər.
Yarışda dünyanın müxtəlif ölkələrindən gələn gimnastlar fərdi və komanda proqramlarında qüvvələrini sınayacaqlar. Turnir aerobika gimnastikasında musiqi, ritm və yüksək fiziki hazırlığın bir araya gəldiyi əsas beynəlxalq yarışlardan biri kimi diqqət çəkir.