29 May 2026
AZ

Gimnastlarımız Avropa çempionatına yollanıblar

Gimnastika
Xəbərlər
29 May 2026 10:42
165
Gimnastlarımız Avropa çempionatına yollanıblar

Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası Bolqarıstanın Varna şəhərində keçirilən Avropa çempionatında mübarizə aparacaq.

İdman.Biz xəbər verir ki, yığmamız qitə birinciliyi üçün səfərə çıxıb.

Avropa çempionatı Varna şəhərindəki Mədəniyyət və İdman Sarayında təşkil olunur. Yarışda böyüklər və gənclər kateqoriyaları üzrə çıxışlar keçirilir.

Azərbaycan komandası Varnada qrup hərəkətləri proqramında qüvvəsini sınayacaq. Gimnastlarımızın çoxnövçülükdə, həmçinin ayrı-ayrı alətlər üzrə final mərhələsinə yüksəlmək uğrunda mübarizə aparacağı gözlənilir.

Yarış proqramına əsasən, böyüklər arasında qrup hərəkətləri üzrə təsnifat çıxışları 30 mayda keçiriləcək. Komandalar beş top, həmçinin üç halqa və dörd gürz proqramlarında xalça üzərinə çıxacaqlar. Final mərhələləri isə 31 maya nəzərdə tutulub.

Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası Avropa çempionatı ərəfəsində Rumıniyanın Buxarest şəhərində keçirilən beynəlxalq yarışda uğurlu çıxış edib. Sofiya Məmmədova, Şəms Müvəffəqi, İlahə Bahadırova, Zəhra Cəfərova, İlona Zeynalova və Alina Məmmədovadan ibarət komanda çoxnövçülükdə gümüş medal qazanıb.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan gimnastları Rusiyada üç medal qazandılar - FOTO
10:14
Gimnastika

Azərbaycan gimnastları Rusiyada üç medal qazandılar - FOTO

Tofiq Əliyev qızıl, Mixail Malkin və Sənan Rzazadə gümüş medala sahib olublar
Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək
27 May 15:16
Gimnastika

Bakıda keçiriləcək akrobatika gimnastikası üzrə Dünya Kubokunda 11 ölkə iştirak edəcək

Dünya Kuboku iyunun 5-7-si aralığında baş tutacaq
Gimnastlarımız Buxarestdə gümüş medal qazandı
19 May 13:58
Gimnastika

Gimnastlarımız Buxarestdə gümüş medal qazandı

Azərbaycanın qrup hərəkətləri komandası beynəlxalq yarışda ikinci olub
Himara meri Milli Gimnastika Arenasında olub - FOTO
19 May 09:21
Gimnastika

Himara meri Milli Gimnastika Arenasında olub - FOTO

Nümayəndə heyəti arenanın fəaliyyəti ilə tanış olub
Avropa Gimnastikası rusiyalı idmançılara tətbiq olunan sanksiyaların ləğvini müzakirə edəcək
18 May 15:18
Gimnastika

Avropa Gimnastikası rusiyalı idmançılara tətbiq olunan sanksiyaların ləğvini müzakirə edəcək

Qərar cari həftənin sonunadək qəbul oluna bilər
Rusiya gimnastlarına bayraq və himn icazəsi verilib
18 May 12:16
Gimnastika

Rusiya gimnastlarına bayraq və himn icazəsi verilib

“World Gymnastics” beynəlxalq turnirlərlə bağlı məhdudiyyəti aradan qaldırıb

Ən çox oxunanlar

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO
28 May 01:05
Dünya futbolu

“Kristal Palas” tarix yazdı: Avropada ilk kubok - YENİLƏNİB + VİDEO

London təmsilçisi Konfrans Liqasının finalında “Rayo Valyekano”nu məğlub edərək tarixində ilk avrokubok titulunu qazanıb
“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu
28 May 20:35
Azərbaycan futbolu

“Qəbələ” inamlı qələbə ilə Premyer Liqadakı yerini qorudu - YENİLƏNİB + VİDEO

Oyunu Tural Qurbanov idarə edib
Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB
27 May 22:30
Futbol

Entoni Qordon “Barselona”ya keçdi - YENİLƏNİB

Kataloniya klubu ingilis futbolçunu 70 milyona transfer etdi
"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB
27 May 18:03
Azərbaycan futbolu

"Şimal" Birinci Liqaya vəsiqə uğrunda matçda qələbə qazanıb - YENİLƏNİB

Xaçmaz təmsilçisi pley-off oyununda "Qaradağ Lökbatan"a qalib gəldi