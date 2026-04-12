12 Aprel 2026
“Real Madrid” hakim səhvlərinə görə federasiya ilə əlaqələrini kəsib

12 Aprel 2026 06:13
“Real Madrid” İspaniya Kral Futbol Federasiyasının (RFEF) hakimlik islahatı layihəsindən çıxıb. Klubun baş direktoru Xose Anxel Sançes təşkilata artıq müvafiq iclaslarda iştirak etməyəcəyini bildirib.

İdman.Biz bu barədə AS-a istinadən bildirir.

Mənbənin məlumatına görə, “Real Madrid” La Liqanı hakimlik baxımından ədalətsiz bir yarış hesab edir. “Real Madrid” 31-ci turda “Jirona” ilə 1:1 hesablı heç-heçədən sonra bu mövqeyində möhkəmlənib. Həmin oyunda Kilian Mbappeyə qarşı kobudluğa görə penalti təyin olunmayıb. Klub bu səhvin niyə düzəldilmədiyini anlamır.

Hazırda İspaniya nəhəngi ilə RFEF arasında “tam bir ayrılıq” var. “Real Madrid”in federasiya ilə münasibətləri normallaşdırmaq niyyəti yoxdur.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Mançester Yunayted” növbəti mövsümə hazırlıq çərçivəsində “Atletiko” və PSJ ilə oynayacaq
03:11
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” növbəti mövsümə hazırlıq çərçivəsində “Atletiko” və PSJ ilə oynayacaq

“Qırmızı şeytanlar”ın ilk rəqibi 18 iyulda Helsinkidə keçiriləcək matçda “Reksem”olacaq
“Liverpul” “Enfild”də Premyer Liqada 1500-cü qələbəsini qazanıb
02:14
Dünya futbolu

“Liverpul” “Enfild”də Premyer Liqada 1500-cü qələbəsini qazanıb

Klubun “Enfild”dəki ilk qələbəsi 3 sentyabr 1892-ci ildə “Hayer Uolton” üzərində olub
Kriştianu Ronaldu azarkeşlərə müraciət edib
01:43
Dünya futbolu

Kriştianu Ronaldu azarkeşlərə müraciət edib

Ronaldu karyerasında 968-ci qolunu vurub
Liqa 1: “Renn” “Anje”ni məğlub edib
01:23
Dünya futbolu

Liqa 1: “Renn” “Anje”ni məğlub edib - YENİLƏNİB

“Renn” 50 xalla turnir cədvəlində beşinci yerdədir
“Sevilya” “Atletiko Madrid”i məğlub edərək düşmə zonasından çıxıb
01:06
Dünya futbolu

“Sevilya” “Atletiko Madrid”i məğlub edərək düşmə zonasından çıxıb - YENİLƏNİB + VİDEO

“Sevilya” 34 xalla 15-ci yerdədir
A Seriyası: “Yuventus” “Atalanta”ya qalib gələrək ilk dördlüyə yüksəlib
00:46
Dünya futbolu

A Seriyası: “Yuventus” “Atalanta”ya qalib gələrək ilk dördlüyə yüksəlib - YENİLƏNİB + VİDEO

“Yuventus” 60 xalla dördüncü yerdədir

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq