12 Aprel 2026
AZ

Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

Futbol
Xəbərlər
12 Aprel 2026 11:13
93
Türkiyədə keçmiş hakim narkotikə görə saxlanıldı - FOTO

İstanbul Cümhuriyyət Baş Prokurorluğu tərəfindən məşhur simalara qarşı aparılan narkotik və fahişəlik istintaqı çərçivəsində gecə saatlarında yeni əməliyyat dalğası başlayıb. Saxlanılanlar arasında intim videosu yayıldığı üçün Türkiyə Futbol Federasiyası (TFF) tərəfindən ömürlük cəzalandırılan keçmiş hakim Elif Karaarslan da var.

İdman.Biz Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, polisin xüsusi bölmələri İstanbulun Bebek, Kuruçeşme və Etiler səmtlərində yerləşən məşhur əyləncə məkanlarına basqın edib.

Bebekdə yerləşən “Lucca” adlı məkanda narkotik itlərinin iştirakı ilə 1,5 saat davam edən axtarış aparılıb. Məkanda narkotik vasitə aşkar edilməsə də, obyektin sahibi Cem Mirap saxlanılıb.

Etilerdəki reydlər zamanı bəzi tanınmış futbolçuların məkandan sürətlə uzaqlaşdıqları müşahidə edilib. Əməliyyat çərçivəsində sosial media fenomenləri Samet Liçina, Özlem Parlu, Mika Slovana və keçmiş hakim Elif Karaarslan saxlanılıblar.

Xatırladaq ki, 24 yaşlı Elif Karaarslanın 61 yaşlı hakim müşahidəçisi Orhan Erdemir ilə intim görüntülərinin yayıldığı iddia edilmişdi. Bu hadisədən sonra TFF hər iki şəxsi futboldan ömürlük uzaqlaşdırıb. Skandalın ardınca sosial mediada izləyici sayı sürətlə artan gənc hakim, artıq 500 mindən çox təqibçisi olan bir fenomenə çevrilmişdi.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Slot 17 yaşlı hücumçunun PSJ ilə oyunda iştirakına şübhə ilə yanaşır
11:24
Futbol

Slot 17 yaşlı hücumçunun PSJ ilə oyunda iştirakına şübhə ilə yanaşır

“Liverpul”un baş məşqçisi gənc ulduzun Çempionlar Liqasındakı şanslarını dəyərləndirib
Bazar günün futbol həyəcanı: yeddi liqanın AFİŞASI
10:59
Futbol

Bazar günün futbol həyəcanı: yeddi liqanın AFİŞASI

Azərbaycan, Türkiyə və Avropanın nəhəng liqalarında növbəti turun oyunları keçirilir
Luçeskunun dostu məşqçinin ölüm səbəbini açıqlayıb
10:38
Futbol

Luçeskunun dostu məşqçinin ölüm səbəbini açıqlayıb

Rumıniyalı mütəxəssisin vəfatının pərdəarxası məlum olub
Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz”la “Sumqayıt”ı qəbul edəcək
10:11
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Turan Tovuz”la “Sumqayıt”ı qəbul edəcək

“Turan Tovuz” 49 xalla turnir cədvəlinin üçüncü pilləsində yer alıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “İmişli”ni qəbul edəcək
09:19
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Qəbələ” “İmişli”ni qəbul edəcək

“Qəbələ” 19 xalla turnir cədvəlinin 11-ci pilləsində yer alıb
“Mançester Yunayted” Andersonu transfer etmək üçün Maquayrdan istifadə edəcək
09:08
Dünya futbolu

“Mançester Yunayted” Andersonu transfer etmək üçün Maquayrdan istifadə edəcək

Bu mövsüm Anderson bütün yarışlarda 41 oyunda iştirak edib

Ən çox oxunanlar

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı
11 Aprel 21:58
Futbol

“Neftçi” “Araz-Naxçıvan”a qalib gələrək “Zirə”yə yaxınlaşdı - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib
11 Aprel 19:57
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə” ilə oyunda xal itirib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO
11 Aprel 23:04
Gimnastika

Tamblinqçilər Avropa Çempionatında Azərbaycana ilk medalı gətiriblər - İDMAN.BİZ PORTUQALİYADAN + YENİLƏNİB/VİDEO

Tamblinq üzrə komanda finalı başa çatıb
Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək