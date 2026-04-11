Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turu çərçivəsində günün son qarşılaşması “Palms Sports Arena” stadionunda keçiriləcək.
İdman.Biz xəbər verir ki, “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək.
Oyun saat 20:00-da başlayacaq. “Neftçi” 40 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Araz-Naxçıvan” isə altıncıdır.
Misli Premyer Liqası
Dördüncü dövrə, 27-ci tur
11 aprel
20:00. “Neftçi” - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Əli Əliyev, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elçin Məsiyev
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
“Palms Sports Arena”
Qeyd edək ki, tura aprelin 12-də yekun vurulacaq.