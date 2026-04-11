11 Aprel 2026
AZ

Futbol
Xəbərlər
11 Aprel 2026 10:23
100
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turu çərçivəsində günün son qarşılaşması “Palms Sports Arena” stadionunda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək.

Oyun saat 20:00-da başlayacaq. “Neftçi” 40 xalla turnir cədvəlinin beşinci pilləsində yer alıb. 39 xala malik “Araz-Naxçıvan” isə altıncıdır.

Misli Premyer Liqası
Dördüncü dövrə, 27-ci tur
11 aprel
20:00. “Neftçi” - “Araz-Naxçıvan”
Hakimlər: Əli Əliyev, Namiq Hüseynov, Rahil Ramazanov, Elçin Məsiyev
VAR: Rauf Cabarov
AVAR: Müslüm Əliyev
Hakim-inspektor: Asim Xudiyev
AFFA nümayəndəsi: Asif Əliyev
“Palms Sports Arena”

Qeyd edək ki, tura aprelin 12-də yekun vurulacaq.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

“Qarabağ”ın futbolçusu karyerasını Qətərdə davam etdirə bilər
10:10
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçusu karyerasını Qətərdə davam etdirə bilər

Abdullah Zubir uzun illər “Qarabağ”ın uğurlarında pay sahibi olub
Donnarumma İtaliyanın uğursuzluğuna münasibət bildirdi
10:01
Futbol

Donnarumma İtaliyanın uğursuzluğuna münasibət bildirdi

27 yaşlı qapıçı bonus tələbi ilə bağlı iddiaları təkzib edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə”yə qarşı
09:43
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
“Çelsi” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər
09:17
Dünya futbolu

“Çelsi” “Mançester Yunayted”in transfer hədəfini ələ keçirə bilər

Ştiller bu mövsüm bütün turnirlərdə 44 oyunda meydana çıxıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə
09:00
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Şamaxı” “Qarabağ” ilə üz-üzə

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Meksika prezidenti FİFA-nın İranın DÇ-2026 oyunları ilə bağlı yekun qərarını açıqlayıb
08:13
Dünya futbolu

Meksika prezidenti FİFA-nın İranın DÇ-2026 oyunları ilə bağlı yekun qərarını açıqlayıb

2026-cı il dünya çempionatı bu yay üç ölkədə - ABŞ, Kanada və Meksikada keçiriləcək

Ən çox oxunanlar

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb