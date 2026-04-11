Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Futbol
Xəbərlər
11 Aprel 2026 09:43
Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Bu gün futbol üzrə Misli Premyer Liqasının 27-ci turu çərçivəsində ikinci qarşılaşma “Bank Respublika Arena” stadionuda keçiriləcək.

İdman.Biz xəbər verir ki, “Sabah” “Zirə”ni qəbul edəcək.

Oyun saat 18:00-da başlayacaq. “Sabah” 65 xalla turnir cədvəlinin birinci pilləsində yer alıb. 43 xala malik “Zirə” isə dördüncüdür.

Misli Premyer Liqası
Dördüncü dövrə, 27-ci tur
11 aprel
18:00. “Sabah” - “Zirə”
Hakimlər: Tural Qurbanov, Cəmil Quliyev, Asiman Əzizli, Elvin Bayramov
VAR: Rəvan Həmzəzadə
AVAR: Teymur Teymurov
Hakim-inspektor: Ömər Paşayev
AFFA nümayəndəsi: Elgiz Abbasov
“Bank Respublika Arena”

Qeyd edək ki, tura aprelin 12-də yekun vurulacaq.

