Həkim Mirça Luçeskunun son arzusunu açıqladı

11 Aprel 2026 11:21
Həkim Mirça Luçeskunun son arzusunu açıqladı

Rumıniyalı mütəxəssis Mirça Luçeskunun son günlərini keçirdiyi xəstəxananın kardiologiya şöbəsinin rəhbəri Draqoş Vineriyanu onunla söhbətindən danışıb.

Həkimin sözlərinə görə, əfsanəvi məşqçi həyatının son dəqiqələrini futbol meydanında keçirmək istədiyini bildirib.

“Bir gün o mənə dedi: “Professor, mənim istədiyim tək şey futbol meydanında ölməkdir”. Hiss edirdim ki, o, səmimidir və müəyyən mənada özü ilə harmoniyadadır”, – deyə həkim Vineriyanu bildirib.

Onun sözlərinə görə, Luçesku hər zaman meydandan uzaq qalmasına təəssüf edir və həyatının böyük hissəsini məhz futbola həsr edib.

Vineriyanu qeyd edib ki, Luçesku özünü tam şəkildə peşəsinə və futbola həsr edib, bir neçə nəslin formalaşmasında mühüm rol oynayıb.

Xatırladaq ki, Luçesku Slovakiya ilə oyun öncəsi milli komandanın düşərgəsində iclas zamanı huşunu itirdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. 7 aprel tarixində isə 80 yaşında xəstəxanada vəfat edib.

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Xankəndi stadionu çempionat oyunlarını qəbul edəcəkmi?
12:01
Azərbaycan futbolu

Xankəndi stadionu çempionat oyunlarını qəbul edəcəkmi?

Stadionun təmir-tikinti işləri yayda bitməsə, klub yeni stadion tapmalı olacaq
Arbeloa: “İnsanlar “Real”ın “Bavariya”ya qarşı geri dönüşünə inanmır? Mənim üçün fərqi yoxdur”
10:41
Futbol

Arbeloa: “İnsanlar “Real”ın “Bavariya”ya qarşı geri dönüşünə inanmır? Mənim üçün fərqi yoxdur”

Madrid klubu son oyunda "Jirona" ilə də bacarmayıb
Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək
10:23
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Neftçi” “Araz-Naxçıvan”ı qəbul edəcək

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
“Qarabağ”ın futbolçusu karyerasını Qətərdə davam etdirə bilər - VİDEO
10:10
Futbol

“Qarabağ”ın futbolçusu karyerasını Qətərdə davam etdirə bilər - VİDEO

Abdullah Zubir uzun illər “Qarabağ”ın uğurlarında pay sahibi olub
Donnarumma İtaliyanın uğursuzluğuna münasibət bildirdi
10:01
Futbol

Donnarumma İtaliyanın uğursuzluğuna münasibət bildirdi

27 yaşlı qapıçı bonus tələbi ilə bağlı iddiaları təkzib edib

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə”yə qarşı
09:43
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Sabah” “Zirə”yə qarşı

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan
10 Aprel 23:24
Gimnastika

Azərbaycan batutçuları 2027-ci il Avropa Oyunlarına lisenziya qazanıblar – İDMAN.BİZ Portuqaliyadan - YENİLƏNİB + VİDEO

Yeniyetmə cütlüklər arasında final mərhələsi 12 apreldə keçiriləcək
Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO
10 Aprel 17:28
Futbol

Azərbaycan Premyer Liqası: “Karvan-Yevlax” - “Kəpəz”i darmadağın edib - YENİLƏNİB + VİDEO

Tura aprelin 12-də yekun vurulacaq
Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə
10 Aprel 01:07
Dünya futbolu

Konfrans Liqası: “Kristal Palas” və “Şaxtyor”dan böyükhesablı qələbə - YENİLƏNİB

İlk oyun günündə dörd qarşılaşma keçirilib
“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb!
8 Aprel 21:50
Basketbol

“Sabah” basketbol klubu Çempionlar Liqasında bir ilkə imza atıb! - YENİLƏNİB + FOTO

Azərbaycan basketbolunda yeni tarix yazılıb