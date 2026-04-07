Mirça Luçesku əməliyyat edilməyəcək

Rumıniyalı mütəxəssis Mirça Luçeskunun əməliyyatı məşqçinin fiziki vəziyyəti səbəbindən baş tutmayacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, bu barədə jurnalist Emanuel Roşu X sosial media saytında xəstəxana nümayəndələrinə istinadən bildirib.
Mənbənin məlumatına görə, hərtərəfli müayinə zamanı ağciyərlərə təsir edən insult və qan dövranı problemləri də aşkar edilib. Həkimlərin son məlumatlarına görə, planlaşdırılan ECMO (ekstrakorporal membran oksigenləşməsi) əməliyyatı baş tutmayacaq, çünki Luçeskunun bədəni belə mürəkkəb prosedura tab gətirmək üçün çox zəifdir.
Mütəxəssis Rumıniya milli komandasının məşqi zamanı vəziyyəti pisləşdikdən sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Ona kəskin miokard infarktı diaqnozu qoyulub və 5 aprel bazar günü vəziyyəti pisləşib və Luçesku süni komaya yerləşdirilib.