3 İyun 2026
AZ

“Real Madrid” prezidentliyinə namizəd: “Barselona” yox olsa, sevinərəm”

Futbol
Xəbərlər
3 İyun 2026 11:13
40
“Real Madrid” prezidentliyinə namizəd: “Barselona” yox olsa, sevinərəm”

İspaniyanın “Real Madrid” futbol klubunun prezidentliyinə namizəd Enrike Rikelme “Barselona” ilə bağlı açıqlaması ilə gündəmə gəlib.

İdman.Biz xəbər verir ki, Rikelme “The Wild Project” podkastında Madrid təmsilçisinin əzəli rəqibi barədə sərt fikirlər səsləndirib.

“Real Madrid”in prezidentliyinə namizəd “Barselona”nı İspaniya ikinci divizionunda görmək istəyəcəyini bildirib. O, Kataloniya klubunun yox olacağı halda da buna sevinəcəyini deyib.

Rikelme fikrini belə əsaslandırıb: “Mən yalnız “Real Madrid”in iştirak etdiyi bütün turnirlərdə hər il qalib gəlməsini istəyirəm”.

Qeyd edək ki, Rikelme “Real Madrid” prezidentliyi uğrunda Florentino Pereslə mübarizə aparacaq. Klubda seçkilərin 7 iyunda keçiriləcəyi bildirilir.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Azərbaycan - Macarıstan matçının hakimləri müəyyənləşdi
10:58
Futbol

Azərbaycan - Macarıstan matçının hakimləri müəyyənləşdi

Qarşılaşmanı Sloveniyadan olan hakimlər briqadası idarə edəcək
Aslan Kərimov: “Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür”
10:53
Futbol

Aslan Kərimov: “Hər iki rəqibə qalib gəlmək mümkündür”

Təcrübəli mütəxəssis millinin heyətini və qarşıdakı oyunları belə dəyərləndirib
Qarnaço Ronaldu ilə eyni komandada oynaya bilər
10:38
Futbol

Qarnaço Ronaldu ilə eyni komandada oynaya bilər

“Ən-Nəsr” cinah oyunçusunun transferi üçün təklif verməyə hazırlaşır
Dest “Bavariya”nın transfer siyahısında
10:21
Futbol

Dest “Bavariya”nın transfer siyahısında

Almaniya nəhəngi bir satışın nəticəsini gözləyir
“Turan Tovuz”dan UEFA qadağası ilə bağlı bəyanat
10:09
Azərbaycan futbolu

“Turan Tovuz”dan UEFA qadağası ilə bağlı bəyanat

Klub hüquqi prosedurlara başlayır
Almaniya millisi dünya çempionatına mülki sərnişinlərlə birlikdə uçub - VİDEO
09:39
Futbol

Almaniya millisi dünya çempionatına mülki sərnişinlərlə birlikdə uçub - VİDEO

Komanda çarter təyyarəsindən imtina edib

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq