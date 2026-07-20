“Fənərbağça” beş futbolçunun son durumunu açıqladı

Türkiyə Superliqası təmsilçisi “Fənərbağça” futbol komandasının qapıçısı Dominik Livakoviç zədə səbəbindən təxminən iki-üç həftə yaşıl meydanlardan uzaq qalacaq.
İdman.Biz xəbər verir ki, İstanbul klubu Vedat Muriqi, Dorjeles Nene, Dieqo Karlos, Yiğit Efe Demir və Dominik Livakoviçin sağlamlıq vəziyyəti barədə rəsmi məlumat yayıb.
Klubun açıqlamasına əsasən, Vedat Muriqinin müalicəsi nəzərdə tutulduğundan daha yaxşı gedir. Hücumçu idman zalında fərdi güc məşqlərinə başlayıb və yaxın zamanda meydanda çalışması planlaşdırılır.
Yırtıq əməliyyatı keçirən Dorjeles Nene fərdi güc məşqlərini davam etdirir. Futbolçunun mərhələli şəkildə komanda məşqlərinə qoşulması nəzərdə tutulub.
Dieqo Karlos son məşqin ilk hissəsində komanda ilə birlikdə çalışıb. Müdafiəçinin yaxın zamanda məşqlərin bütün hissəsində iştirak edəcəyi gözlənilir.
Yiğit Efe Demir hazırlıq oyunlarından sonra yaranan yüngül ağrılar səbəbindən ehtiyat tədbiri olaraq fərdi proqram üzrə məşq edir.
Dominik Livakoviç isə Xorvatiya millisinin heyətində keçirdiyi son görüşdə zədələnib. Müalicəsinə başlanılan qapıçının təxminən iki-üç həftə meydana çıxa bilməyəcəyi proqnozlaşdırılır.
“Fənərbağça” bu futbolçulardan başqa komandada zədəli oyunçunun olmadığını da bildirib.