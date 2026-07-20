“Barselona”nın səkkiz futbolçusu dünya çempionu oldu

İspaniyanın “Barselona” futbol komandasının səkkiz üzvü DÇ-2026-nın qalibi olub.
İdman.Biz xəbər verir ki, İspaniya millisinin heyətində yer alan Lamine Yamal, Erik Qarsiya, Pedri, Qavi, Pau Kubarsi, Dani Olmo, Ferran Torres və Joan Qarsiya dünya çempionu adını qazanıblar.
İspaniya finalda Argentinanı əlavə vaxtda 1:0 hesabı ilə məğlub edib. Görüşün yeganə qolunu ikinci əlavə hissədə meydana sonradan daxil olan Ferran Torres vurub.
Bununla da “Barselona” bir dünya çempionatında səkkiz futbolçusu çempion olan klub kimi öz rekordunu təkrarlayıb. DÇ-2010-da da İspaniyanın mundialı qazanan heyətində Kataloniya klubunun səkkiz üzvü yer almışdı.
Həmin vaxt Viktor Valdes, Jerar Pike, Karles Puyol, Serxio Buskets, Xavi Ernandes, Andres İnyesta, Pedro Rodriges və David Vilya dünya çempionu olmuşdular.