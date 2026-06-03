3 İyun 2026
AZ

Təmkin Xəlilzadə: “Serbiya - Azərbaycan oyunu finala bərabər olacaq”

Futbol
Xəbərlər
3 İyun 2026 14:58
105
Təmkin Xəlilzadə: “Serbiya - Azərbaycan oyunu finala bərabər olacaq”

“Slovakiyada keçirilən minifutbol üzrə Avropa çempionatının yarımfinal mərhələsindəki Serbiya - Azərbaycan oyunu finala bərabər olacaq”.

Bu barədə Azərbaycan millisinin üzvü Təmkim Xəlilzadə bildirib.

O, rəqibin gücünə bələd olduqlarını söyləyib.

“Artıq turnirdə dörd komanda qalıb. Serbiyanın da gücünü bilirik. Vaxtımız da var. Məşqçilər təhlil edəcəklər və tapşırıqlarını verəcəklər. Hansı yığmaya qarşı oynayacağımızı da çox yaxşı başa düşürük. Rəqiblər bizdən də çəkinirlər, yaxşı oyunçularımız var. Serbiya ilə qarşılaşma finala bərabər olacaq”, - deyə o, report.az-a açıqlamasında vurğulayıb.

T.Xəlilzadə Çexiyanı 5:2 hesabı ilə üstələdikləri 1/4 final görüşü haqqında fikirlərini bölüşüb:

“Komandamızın yeganə motivasiyası var idi. Xalqımızın bizdən nə gözlədiyini bilirdik. Yarışa son dünya çempionu kimi gəlmişik. Bizə ümidlər böyükdür. Ona görə ciddi hazırlaşmışdıq. Rəqibin də gücünü bilirdik. Elə mərhələdəyik ki, burada zəif komanda olmur. Həm də hər gün matça çıxırıq. İstər-istəməz yorğunluq da olur. Oyun gözlədiyimizdən rahat alındı. Hər şey istədiyimiz kimi oldu. Baş məşqçinin verdiyi tapşırıqları yerinə yetirməyə çalışdıq. Lazım olan nəticəni də qazandıq. Komandada kimin fərqlənməsinin fərqi yoxdur. Əsas odur ki, qalib gələk. Qol vuranda futbolçü üçün ikiqat sevinc olur. Yarımfinala vəsiqə qazandığımız üçün çox sevincliyik. Ancaq qalibiyyət haqqında düşünürük”.

Oyunçu Çexiya yığmasının sərt oyuna üstünlük verməsinə də toxunub:

“Rəqiblərin əksəriyyəti bizə qarşı aqressiv oynayırlar. Fərdi cəhətdən bizdən geri qalırlar. Onlar ancaq bizimlə mübarizə aparmaq, döyüşmək istəyirlər. Qazaxıstanla görüşdə də bunu gördük. Vururlar, yıxırlar, başqa heç nə edə bilmirlər. Hər şeyə hazırıq. Belə olacağını da bilirdik. Əsas odur ki, zədə olmadı”.

Xatırladaq ki, Serbiya - Azərbaycan oyunu bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 22:45-də “Tipos Arena”da start götürəcək.

İdman.Biz
Məqalədə:

Mövzu üzrə digər xəbərlər

Kim Çen In çempion futbolçularla görüşdü - FOTO/VİDEO
15:57
Qadın futbolu

Kim Çen In çempion futbolçularla görüşdü - FOTO/VİDEO

“Neqohyan” Asiya Qadınlar Çempionlar Liqasını qazanan ilk Şimali Koreya klubu olub
Ukraynadan FIFA və UEFA-ya Rusiya çağırışı
15:28
Futbol

Ukraynadan FIFA və UEFA-ya Rusiya çağırışı

Ukrayna tərəfi bu ölkələrin komandalarının beynəlxalq yarışlara buraxılmamasını istəyir
Aleksandr Səmədov “Fakel”dən ayrılır
14:43
Futbol

Aleksandr Səmədov “Fakel”dən ayrılır

Azərbaycan əsilli sabiq futbolçu Rusiya klubu ilə vidalaşıb
UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi
14:20
Futbol

UEFA “Turan Tovuz”la bağlı yekun qərarını verdi

Azərbaycan klubu 2026/2027 mövsümündə Konfrans Liqasında iştirak edə bilməyəcək
“Şəfa”dan ayrılan Elgiz Kərəmli hansı kluba üz tutur?
14:08
Azərbaycan futbolu

“Şəfa”dan ayrılan Elgiz Kərəmli hansı kluba üz tutur?

Gənc mütəxəssis məsələ ilə bağlı bunları deyib
Hüquqşünas: “Turan Tovuz”un avrokuboklara buraxılması üçün hüquqi arqumentlər var”
13:41
Azərbaycan futbolu

Hüquqşünas: “Turan Tovuz”un avrokuboklara buraxılması üçün hüquqi arqumentlər var”

Fərid Haqverdiyev klubun müdafiəsi üçün hüquqi əsasların mövcud olduğunu deyir

Ən çox oxunanlar

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda
2 İyun 01:16
Futbol

Minifutbol üzrə Avropa çempionatı: Millimiz 1/4 finalda - YENİLƏNİB + VİDEO

Avropa çempionatı iyunun 4-də yekunlaşacaq
Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib
1 İyun 22:59
Basketbol

Millimiz Dünya Kubokunda növbəti oyununu keçirib - YENİLƏNİB

3x3 basketbol üzrə Dünya Kubokuna iyunun 7-də yekun vurulacaq
Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO
31 May 22:48
Cüdo

Azərbaycan cüdoçuları Qratsda beş medal qazandılar - YENİLƏNİB + FOTO

Gənclərdən ibarət millimiz Avropa Kubokunu iki qızıl və üç bürünclə başa vurub
Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO
01:19
Futbol

Avropa çempionatı: Minifutbol millimiz yarımfinalda - FOTO/VİDEO

Yarımfinalda yığmamız Serbiya ilə qarşılaşacaq