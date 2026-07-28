"İpsviç" Premyer Liqa tarixinin ən uzunboylu futbolçusunu transfer etdi

İngiltərənin "İpsviç Taun" futbol klubu yeni qapıçı transferini açıqlayıb.
İdman.biz "BBC Sport"-a istinadən xəbər verir ki, İngiltərə klubu Kjel Şerpeni heyətinə qatıb. 26 yaşlı niderlandlı qolkiper Premyer Liqa tarixinin ən uzunboylu futbolçusu olub.
Boyu 206 santimetr olan Şerpen "traktorçular"la 4 illik müqavilə imzalayıb. O, komandaya Belçikanın "Union Sen-Jiloaz" klubundan keçib.
Niderlandlı qapıçı Premyer Liqada əvvəlki rekordu "Çelsi"nin sabiq qolkiperi Lukas Berqstromdan alıb. Berqstromun boyu 205 santimetr idi.
Şerpen "Union Sen-Jiloaz"dan əvvəl "Ayaks", "Brayton", "Ostende", "Vitess" və "Şturm" klublarında çıxış edib.