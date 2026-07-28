“Real” yoldaşlıq oyununda “Leqanes”i darmadağın edib

2026/2027 mövsümünə hazırlıq çərçivəsində “Real Madrid” və “Leqanes” arasında keçirilən yoldaşlıq oyunu başa çatıb.
İdman.Biz bildirir ki, oyun “Ciudad Real Madrid” məşq meydançasında baş tutub. "Real Madrid" 4:1 hesablı qələbə qazanıb.
“Real Madrid”in yarımmüdafiəçisi Federiko Valverde matçın ilk qolunu 22-ci dəqiqədə vurub. Üç dəqiqə sonra hücumçu Qonzalo Qarsiya “Los Blancos”un üstünlüyünü ikiqat artırıb. “Leqanes”in hücumçusu Naim Qarsiya 39-cu dəqiqədə cavab qolu vurub. 58-ci dəqiqədə yarımmüdafiəçi Franko Mastantuono qonaqların qapısına üçüncü qolu vurub, iki dəqiqə sonra isə “Leqanes”in müdafiəçisi Ruben Pulido öz qapısına qol vuraraq hesabı 4:1 edib.
2025/2026 mövsümünün sonunda “Real Madrid” İspaniya La Liqasında 86 xalla ikinci yeri tutub. “Leqanes” İspaniyanın ikinci ən yüksək liqası olan Sequnda Divizionunda oynayır. Ötən mövsüm “Leqanes” 42 oyundan 46 xal toplayaraq turnir cədvəlində 16-cı yeri tutmuşdu.